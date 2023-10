Alejandra Alemán cumple 20 años de ayudar a la educación con Niños en Alegría

Conversamos con Alejandra Aleman, presidenta y fundadora de la fundación Niños en Alegría sobre sus 20 años de ayudar a la niñez a través de la mejora de sus condiciones educativas en el estado de Guerrero.

¿Cómo surgió Niños en Alegría?

Realmente, esta inquietud personal nació de un profundo deseo de ayudar, aunque en ese momento no tenía una idea precisa de en qué forma lo haría. Un día, un amigo me invitó a un viaje que nos llevó fuera de Acapulco, donde pude atestiguar las condiciones extremadamente difíciles en las que vivían las pequeñas comunidades.

Fue en ese momento cuando me di cuenta de la dura realidad que enfrentan estos niños al estudiar en aulas improvisadas, a veces sentados en cajas de cartón y en condiciones precarias. Fue entonces que tomé la decisión de hacer algo al respecto, de contribuir a la reconstrucción y mejora de las escuelas, y de ofrecer un mejor acceso a la educación para estos niños. Este momento fue el catalizador que me impulsó a buscar formas de apoyar la educación y la construcción de escuelas, marcando así el inicio de la Fundación.

Cortesía

¿Cuál es la misión principal de la fundación?

Nuestra misión es buscar mejorar las condiciones educativas de niños y niñas en Guerrero. Es un concepto global que abarca tres ejes fundamentales dentro de la fundación. El primero de ellos se enfoca en la infraestructura y rehabilitación escolar, esto implica, en gran medida, capacitar a los docentes, ya que necesitan adquirir nuevas habilidades y abordar temas relacionados con la tecnología.

La capacitación ha sido esencial, ya que muchos profesores mostraban cierto temor hacia las habilidades tecnológicas, creamos un programa que incorporó una plataforma educativa y proporcionó tabletas en 116 escuelas. A través de este segundo eje brindamos apoyo a los profesores para que perdieran el miedo a la tecnología. Los docentes comenzaron a utilizar la plataforma educativa de manera gratuita, lo cual ha continuado beneficiando a muchas escuelas hasta la fecha.

El tercer programa se alinea con las necesidades de los alumnos, busca garantizar que tengan una experiencia educativa positiva en la escuela. No queremos que sientan que están rezagados o que no tienen la capacidad de hacer preguntas o aclarar sus dudas, por eso, iniciamos el proyecto de acompañamiento estudiantil.

¿Cuál ha sido al mayor reto al que te has enfrentado junto con la fundación?

En algunos casos, nos encontramos con docentes que son reacios al cambio y muestran resistencia al aprendizaje. Por fortuna, contamos con un historial exitoso en otras escuelas que han implementado nuestro proyecto, y esta experiencia ha sido fundamental para ganarnos la confianza y el apoyo tanto de los docentes como de los padres de familia y los estudiantes.

Además, siempre estamos en la búsqueda constante de financiamiento, lo cual constituye un desafío en sí mismo. Nos preguntamos a menudo cómo reunir los recursos necesarios para continuar nuestra labor. Uno de nuestros enfoques principales en este momento es llegar a la juventud, sembrando en ellos la semilla de la solidaridad y la importancia de contribuir a la comunidad. Queremos que los jóvenes entiendan que, cuando lleguen a la adultez y se conviertan en profesionales, también pueden desempeñar un papel crucial en el apoyo a los niños necesitados. Sin embargo, a lo largo de estos 20 años, hemos demostrado que es posible superar estos obstáculos y seguir adelante con éxito

Cortesía

¿Cuál es tu parte favorita de ayudar a través de Niños con alegría?

Observar la sonrisa de los niños es, sin duda, una de las experiencias más gratificantes. Siempre estamos en la búsqueda constante de formas adicionales en las que podamos brindar apoyo y asistencia, ya que el mundo ha experimentado cambios significativos. Hoy en día, existen nuevas plataformas y redes sociales que también juegan un papel crucial en este esfuerzo.

Mi abuelo materno, profesor reconocido en Austria quién solía llevarme a la escuela cuando era niña, estaría encantado de ver el largo camino que hemos recorrido. También pienso en la importancia de un aula de clases, ya que debe ser un lugar digno, seguro y motivador para los niños y puede ser ese espacio donde experimentan un ambiente de aprendizaje enriquecedor que los lleve a ser mejores personas.

¿Cómo conociste a Sandra García en San Juan?

Bueno, fue algo como una casualidad, en una de esas fiestas a las que fuimos juntas, nos sentamos un día y dijimos: “Mira, todas estas fiestas, ¿sabes qué son? Son recaudaciones de fondos, ¿verdad?”. Así que pensamos, ¿por qué no hacemos algo parecido, pero para ayudar a México y, en particular, a Guerrero, que es donde tengo mi corazón?”. Sandra pensó que era una idea perfecta. Así que organizamos la primera gala, que tuvo una temática de Las Mil y Una Noches, y resultó ser increíblemente divertida. Vinieron muchas personas de fuera, así que pensamos, ¿por qué no intentarlo más seguido? La verdad es que nos fue muy bien.

Sandra y yo estamos muy comprometidas con esto y, de hecho, en el Festival Starlite en Marbella, Sandra como presidenta también hace su parte, es uno de los importantes donantes de la Fundación Niños en Alegría, por lo que seguimos trabajando juntas con mucho apoyo y cariño.

¿Cuáles son tus planes para el futuro y cuál es el rumbo de Niños en Alegría?

Bueno, me encantaría atraer a un gran número de jóvenes que deseen involucrarse en el patronato. Tenemos muchas ideas innovadoras, pero lo crucial es que estas ideas se conviertan en realidades palpables. Buscamos modernizar nuestra metodología y continuar con la misión que hemos sostenido a lo largo del tiempo.

Por otro lado, hacemos un llamado a la juventud para que participe activamente y tome conciencia de la importancia de la educación, un factor fundamental para guiar a los jóvenes hacia un futuro más prometedor. Mantendremos el ritmo de trabajo que hemos mantenido, que incluye la realización de una escuela anual, y en algunos años incluso dos. Siempre buscamos innovar, brindar apoyo a nuestros maestros y crear experiencias enriquecedoras para los niños. Nuestro objetivo es que los niños tengan oportunidades positivas y que el mundo siga siendo un lugar lleno de posibilidades para ellos. Por lo tanto, mi deseo es que podamos seguir avanzando en esta misión durante muchos años más.