Alondra de la Parra hace lo imposible en la segunda edición del Festival Paax GNP

Fotos Einar González y Cortesía Santiago Lanzagorta, Florencia Díaz, Quimera-Mikio Watanabe y Óscar Turco

¡Alondra de la Parra lo volvió a hacer de nuevo! En el hotel Xcaret Arte como sede del Festival Paax GNP, la directora de orquesta logró reunir a varios artistas de más de 20 países en un espacio cultural en el que conviven la música, la danza y las artes escénicas.

A diferencia del año anterior, en esta segunda edición la oferta artística se duplicó y los asistentes pudieron disfrutar de 10 días de lo mejor de las artes en el mundo. El evento consistió en un concierto diferente cada día, además del “Darkside” un auditorio al aire libre donde los artistas invitados le dieron color y folklor a cada noche.

En este año, la presencia destacada del cubano Paquito D’Rivera alegró a todos con su espectacular talento, así como el brasileño Yamandu Costa, quien con su guitarra logró cautivar a todos, el bandoneonista argentino Omar Massa, la violonchelista y actriz británica Sophie Kauer y por supuesto que no podían faltar la pianista mexicana María Hanneman, quien definió como “un sueño” el poder presentarse en ese escenario junto con Alondra de la Parra y Gaby Muñoz, mejor conocida como “Chula The Clown” quien con su espectáculo “Perhaps, Perhaps, Quizás” nos dejó con la boca abierta.

Sin duda, 10 días de la mejor música, el mejor ambiente y de una calidez humana que tiene como común denominador el amor por la música.

La pianista mexicana María Hanneman, de 16 años de edad se presentó en el concierto Grandes Maestros en donde la estudiante del Conservatorio Nacional de Música tocó en compañía de Sophie Kauer, violoncelista y actriz inglesa quien participó recientemente en la película TAR, protagonizada por Cate Blanchett.

María Hanneman

Paquito D’Rivera, famoso músico cubano de jazz y música latina, participó en el concierto Travesía Musical junto al violonchelista Rolando Fernández y a Andy Lin. Es ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy.

Gaby Muñoz, mejor conocida como Chula The Clown, realizó un perfomance llamado Perhaps, Perhaps..Quizás, en donde juega con la idea de la espera e ilusión por encontrar al hombre perfecto y la soledad a la que esto conlleva cuando nuestra naturaleza es tan imperfecta.