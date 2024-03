Alondra de la Parra y Chula The Clown presentan The Silence of Sound en la CDMX

Tras visitar con éxito ciudades como Navarra y Berlín, la directora de orquesta, Alondra de la Parra y la reconocida Clown mexicana Gabriela Muñoz, Chula the Clown, expresan sentirse emocionadas de poder traer nuevamente a México The Silence of Sound, un espectáculo que ha sido muy bien recibido por el público en todas sus presentaciones.

Creado por Alondra de la Parra, The Silence of Sound es un proyecto en el que estas dos talentosas mexicanas logran fundir sus disciplinas, la de la música de orquesta y la del clown, generando un concepto completamente innovador.

En conferencia de prensa en la CDMX, la exitosa directora de orquesta compartió:

“Es un proyecto para niños de todas las edades, porque sí intentamos conectar con el niño interior que todos tenemos y volver a dar vida a ese juego, a esa ilusión, a esas preguntas y también desde una perspectiva adulta. The Silence of Sound es un proyecto multidisciplinario, tiene la orquesta en el escenario, que en este caso será la Orquesta Sinfónica de Minería, grandísima orquesta y colaboradores muy queridos de este proyecto. También tendremos el trabajo visual de artistas maravillosos como son Mariona Omedes y su compañía Nueve Ojos, quienes estuvieron trabajando en toda la parte visual de las animaciones desde el principio. (…) Entonces tenemos el arte del Clown, el arte de la música orquestal, los videos que van sincronizados con la música y la maravilla que es un espectáculo sin palabras. La música y la actuación de Gaby son suficientes para comunicar las emociones y todo el camino de este personaje”.

Crédito: David Ruano

Por su parte, Gabriela Muñoz expresó:

“No hay nada más emocionante que volver a nuestra ciudad a partir de que la gente haya conectado tanto con este proyecto que toca nuestros corazones profundamente, tanto el de Alondra como el mío. Es un proyecto que ha tenido una gestación muy larga en la que hemos podido ver cómo ha crecido, como ha evolucionado el proyecto a partir de que Alondra nos presentará esta historia. No hay nada más gratificante que un proyecto tenga más vida de la que uno podría pensar y esta cuestión de que el proyecto va cobrando vida propia es parte del proceso de crear.”

¿De qué trata The Silence of Sound?

Tras pasar muchos años en soledad y silencio, una Clown despierta de un sueño eterno gracias al llamado de la música. Su camino será guiado por un pájaro-oboe, fascinado por el sonido de los instrumentos de viento.

La situación se tornará oscura cuando descubra que está atrapada en una gran jaula, de la que los pájaros pueden escapar para dejarla sola. A partir de ese punto, la Clown emprenderá un viaje en el que conocerá a diferentes personajes a través de universos acompañados por la música.

Crédito: Oscar Turco

Desde su estreno en 2022 durante la primera edición del Festival PAAX GNP, The Silence of Sound no había regresado a México, pero de la mano de GNP Seguros, regresa para ofrecer al público una segunda temporada.

Así que finalmente, este 2024, The Silence of Sound vuelve a la Ciudad de México para presentarse en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo. Puedes adquirir tus boletos aquí.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar esta increíble puesta en escena, porque ¡Vivir es Increíble!