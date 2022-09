El Palacio de Bellas Artes fue el escenario perfecto para el espectáculo que dirigió Alondra de la Parra con Chula The Clown, The Silence of Sound presentado por GNP y Vivir es increíble.

Por Cecilia Morales Andere

Fotos Einar González

La directora de orquesta Alondra de la Parra y Chula The Clown subieron al escenario, en compañía de la Orquesta sinfónica de minería el espectáculo The Silence of Sound presentado por GNP y Vivir es increíble. Las dos funciones que se celebraron en el Palacio de Bellas Artes el martes 6 de septiembre a las 17:00 y 20:00 horas tuvieron un lleno total.

Con piezas de Prokofiev, Stravinski, Debussy y más, las talentosas mujeres llevaron a la audiencia por un recorrido lleno de emociones que los acercó a la música de una manera diferente.

La propuesta de De la Parra fue ofrecer un lenguaje nuevo bajo un proyecto distinto pues al no ser un concierto sinfónico, ni ópera, ni ballet, incluía todos los elementos anteriores.

Los movimientos de Gaby Muñoz, Chula The Clown, se armaron con la partitura. Gracias a su talento plasmó de una forma empírica lo que Alondra ha hecho durante tanto tiempo de manera académica.

“The Silence of Sound es el desdoblamiento del personaje de una directora de orquesta. Yo hago el rol de hablar lo que no se habla, soy un puente entre el ecosistema que forma Alondra con la orquesta y la audiencia para reinterpretar la música de una manera distinta”. Gaby Muñoz, Chula The Clown.

En una entrevista previa, Alondra de la Parra nos comentó que: “De niña me daba mucha ansiedad estar en el lado de la audiencia, yo me quería acercar y ser parte de la magia, esa fue la fuerza que me movía”.

Al finalizar el espectáculo, el público ofreció un largo aplauso de pie a todo el talento para agradecer y felicitar por la producción de The Silence of Sound.

“Habito en el espacio de la música, aunque prefiero los espacios que me proporcionan silencio, de ahí salió el nombre The Silence of Sound”. Alondra de la Parra.

Entre personalidades como Benny Ibarra, Celina del Villar, Michel Rojkind, Lety Román, Jasive Fernández, Óscar Madrazo, Rafa Micha, Sissi Cancino y Leonardo Kourchenko, entre otros Alondra de la Parra y Chula The Clown festejaron el lanzamiento de The Silence of Sound con un cóctel que ofreció GNP y Vivir es increíble en la terraza del hotel Downtown en el centro histórico de la Ciudad de México.

Los asistentes comentaron durante la noche el éxito y necesidad de disponer de este tipo de eventos culturales en nuestro país.

