El lenguaje sin palabras de Alondra de la Parra y Chula The Clown

La fusión de dos talentos mexicanos en el escenario lleva al público a conectar con un sinfín de emociones y a comunicarse -de manera interactiva- con un lenguaje excepcional: The Silence of Sound.

Por medio de The Silence of Sound, Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz ‘Chula, The Clown’ invitan al público a penetrar en el mágico mundo de la música. Gracias a la inquietud de Alondra por acercar a un público nuevo a una esfera en donde la imaginación toma un rol primordial, por medio de la música, y con un repertorio de varias de sus obras favoritas, crea un espectáculo sensorial.

“Al ser Chula The Clown un personaje silencioso, da todo el espacio para que la unión de las partituras te lleven de un lugar a otro. Su personalidad, profundidad y empatía logran contar la historia que yo quería transmitir”, menciona la directora de orquesta.

ALONDRA DE LA PARRA

Nació en Nueva York en 1980, es hija de padres mexicanos. A los dos años regresó a México y fue aquí donde realizó sus primeros estudios musicales. Su infancia la vivió rodeada de música, bajo la influencia de sus abuelos y padres, quienes amaban cualquier género, desde la trova yucateca o cubana hasta la ópera y la clásica. De esta manera, inconscientemente, la hoy directora creció con la certeza de que la música es un espacio increíble en el que se puede habitar.

“De niña me daba mucha ansiedad estar en el lado de la audiencia, yo me quería acercar y ser parte de la magia, esa fue la fuerza que me movía”.

A los siete años inició tocando el piano, a los 13 incursionó en el cello para decidir a los 15 años estudiar dirección de orquesta. A los 23 años fundó en Nueva York la Orquesta Filarmónica de las Américas, la cual dirigió hasta el 2011. Alondra de la Parra tiene un lugar especial en la escena musical. Gracias a sus presentaciones, en las que ella se manifiesta llena de energía.

En 2017 se posicionó como la primera mujer en dirigir una orquesta en Australia. Ahora, después de siete años, regresa a México para presentarse en el Palacio de Bellas Artes.

Alondra habita en el espacio de la música y a pesar de no escucharla en su diario vivir, pues prefiere los espacios que le proporcionan silencio, tocar el piano o bailar con sus hijos son algunas de las cosas que más disfruta, por eso nombró esta representación

The Silence of Sound

¿Qué abarca The Silence of Sound?

Al transportarnos al mundo de los sentimientos, historias y fantasías, incluí piezas de Prokofiev, Stravinski, Debussy y varios momentos que relaciono con mi biografía.

¿Tienes alguna expectativa de la puesta en Bellas Artes?

Es un espectáculo con muchos elementos: video, el movimiento escénico de Chula, The Clown, la sincronización de la orquesta con las pantallas, la iluminación, y es la primera obra que encabezo, no solo como directora de orquesta, sino como directora escénica, por lo que es un gran reto para mí y quiero que todo salga bien.

¿Cuál es la propuesta de esta presentación?

Ofrecer un lenguaje nuevo con un proyecto distinto, sin ser una representación clown, ni ópera, ni un evento sinfónico ni de música de cámara, ni ballet, lleva componentes de todo lo anterior y se logró gracias al apoyo de GNP.

¿Cómo se mimetizan Gabriela Muñoz y tú en el escenario?

Los movimientos de Gaby se armaron con la partitura, bailamos juntas, le hice dibujos y mapas mentales de cómo va la música. Gracias a su talento pudo absorber todo y de una forma empírica y lúdica plasmó lo que yo he hecho tanto tiempo de manera académica.

GABY MUÑOZ ‘CHULA, THE CLOWN’

Desde niña, Gaby fue una persona sensible, gracias a la influencia de sus padres quienes le enseñaron a conectar sus emociones con la música y el arte. El mejor amigo de su papá fue Fernando Lozano, fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y que hoy día, considera un gran amigo, participando con él en varias óperas. Su madre le transmitió la facilidad de conmoverse y llorar con la música.

Ella se permitía sentir momentos de alegría, soledad, tristeza, curiosidad, asombro, nostalgia y romance ‒por mencionar algunas‒, llegando a comunicarse con todas sin la necesidad de palabras, utilizando su cuerpo como un conducto para expresarse.

En el 2009 incursionó con proyectos propios debutando como mujer clown, personaje que le permite sanar, dejar atrás los estereotipos y crear un puente de comunicación con el público impulsándolos a sentir de manera puntual diversas emociones ‒intrínsecas de los seres humanos‒.

Desde hace siete años, Chula, The Clown, nombre artístico de Muñoz, conoció a Alondra de la Parra, mujer mexicana y una de las pocas directoras de orquesta sinfónica en el mundo. “Aunque hemos tenido varias oportunidades de presentarnos ante el público, estar en Bellas Artes es un nacimiento en el que expresamos este hermoso proyecto lleno de significados y lecturas”, nos confiesa.

¿Qué significa para ti The Silence of Sound?

Literalmente, es ser la sombra del sonido. Es el desdoblamiento del personaje de una directora de orquesta. Yo hago el rol de hablar lo que no se habla, soy un puente entre el ecosistema que forma Alondra con la orquesta y la audiencia para reinterpretar la música de una manera distinta.

¿Cómo fue el primer acercamiento?

Un día, platicando en casa de Alondra, uno de los muros de la biblioteca estaba lleno de discos compactos y conforme íbamos conversando y desmenuzando las imágenes, ella sacaba discos. Las dos comentamos lo que sentimos con ciertas piezas musicales e hicimos varios ejercicios para conectar nuestras dos fortalezas.

¿Cuál es tu rol en The Silence of Sound?

Soy una conexión y un puente de comunicación que transporta a las personas a diferentes mundos imaginarios. El mejor regalo que puede recibir la audiencia es la posibilidad de imaginar, y yo quiero ser el enlace entre el público asistente y el ecosistema musical que dirige De la Parra a través de la orquesta sinfónica.

¿Cuál es tu mayor reto al presentarte en Bellas Artes?

Acomodarme perfecto para que la gente tenga su experiencia personal, pues no es mi historia ni la de Alondra. Es la de todos, y lo que yo busco es embonar el núcleo para lograr una potencia de vivencias en cada uno de los asistentes.

