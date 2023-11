Ana Araujo revela que decidió separarse de Pablo Lyle tras meses de terapia

Ana Araujo fue invitada al podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, donde en el capítulo titulado “Resiliencia: cómo reconstruirse después de la tragedia”, la emprendedora reveló que antes de que Pablo Lyle fuera a prisión se estaban separando.

“Cuando una persona familiar tuya o alguien que quieres mucho pierde su libertad tú sientes que también la pierdes. Lo primero que pensé cuando dijeron ‘culpable’ es: tengo que darle esta información a mis hijos”, recordó Ana sobre el momento en que Pablo fue declarado culpable de homidio involuntario.

En una profunda conversación, la joven influencer dio su testimonio sobre cómo logró sacar adelante a su familia en medio de la tragedia que cambió para siempre la vida de los suyos.

“Para mí fue un parteaguas muy importante, porque Pablo y yo ya estábamos en proceso de divorcio cuando todo esto sucedió. A mí si me agarra muy desprevenida porque no tenía nada planeado” , dijo la empresaria quien aseguro que antes del problema legal de Pablo, ya habían tomado la decisión de separarse.

“Ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión, fueron situaciones con las que yo ya estoy bien tranquila y bien en paz, por cualquier cosa que se pueda decir al respecto, ya las sanamos” , precisó.

Ana Araujo dijo que a pesar de que ya se estaba separando de Pablo Lyle, decidió apoyarlo durante el difícil proceso al ser el padre de sus hijos y también su amigo.

“Estábamos empezando ese proceso y cuando sucede todo esto, para mí si fue como: ‘Dios, ¿qué hago?, pero la verdad es que, al verlo tan tocado a él, no había manera que yo quisiera seguir con ese proceso, entonces dije: ‘Olvidate ahorita de esto, vamos a ver primero lo tuyo”.

La empresaria reconoció que tuvo que guardar sus emociones en ese momento para acompañar al padre de sus hijos. “Yo tomé esta decisión de guardar en un cajón, lo que yo sentí y lo que yo quería decidir por la familia, estar con él, porque haya pasado lo que haya pasdo en nuestra relación, la verdad es que siempre hemos sido muy buenos amigos, entonces no había manera de que yo lo dejara solo”, mencionó Ana, quien hace poco tiempo decidió retomar su vida sentimental junto al fotógrafo Marco Lavin después de haberse divorciado de Pablo.

Ana Araujo: la romántica felicitación de su nuevo novio Marco Lavin en su cumpleaños Instagram

¿Por qué se separaron Pablo Lyle y Ana Araujo?

Ana mencionó que fue a mitad del proceso legal que decidió pedirle el divorcio al actor Pablo Lyle, después de haber reflexionado en las sesiones de terapia que tomó.

“Al empezarlo a ver como esta persona vulnerable, roto, reconstruyéndose, a mí me hizo pensar, '¿será que sí me quiero separar o no?, pero al final como me decía mi psicóloga: ‘si en una relación los pilares no están fijos, lo que sea que construyas arriba se va a caer”.

“Nosotros llevamos terapia de separación, llevávamos tres meses de terapia, ya cuando decidimos separarnos. Pasa todo este tiempo, él obviamente se derrumba, pero se empieza a hacer fuerte, porque se hace cargo de su situación y de sí mismo, pasan dos años y yo viviendo una vida bien triste, gris, sola en mi casa, con muchísimo trabajo”.

Después de haberse separado, Ana Araujo tuvo que ver la manera de sacar adelante a sus hijos, y comenzó a emprender su negocio de postres saludables Makapia Makapia. En este sentido, añadió que dejó de lado sus sueños para dedicarse al hogar.