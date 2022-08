Ana Pazos nos comparte 7 pasos para mejorar tu relación de pareja

Ana Pazos @anapazoslifecoach columnista de CARAS México nos da las herramientas para lograr una mejor relación de pareja.

Descubre los consejos de Ana Pazos para mejorar tu relación

Empecemos por la pregunta del millón: ¿Quién nos dijo que era fácil mantener relaciones sólidas y sanas?

Cada día sube la tasa de divorcios alrededor del mundo. Las relaciones de pareja parecen ser cada vez más inestables, por lo tanto, la salud emocional ha disminuido. Desde hace tiempo he detectado que tengo muy pocas clientas que verdaderamente se sienten plenas en su relación; que llevan una relación de respeto, amor, diversión y proyectos en común.

A este factor no dejemos de sumarle el aislamiento que nos trajo la pandemia. Quienes tienen una relación tóxica o desgastada, se tuvieron que enfrentar con ella en medio del caos, la incertidumbre y el estrés que estábamos viviendo, y aunque en un sentido es necesario tomar esas “pausas” y forzarnos a ver nuestra vida tal y como es, sin duda fue de lo más retador que pasara todo al mismo tiempo.

Pero, ¿cuál es el sentimiento que predomina cuando estamos bien con nuestras parejas? La paz. El tener una de las partes más importantes de tu vida “en orden”, influye para bien otras áreas de tu vida generando un círculo positivo.

¡Ojo! Para poder trabajar en tu relación de pareja, es importante detectar las cosas que acaban con ella.

Estas 7 cosas son señales de que tu relación necesita reparar y corregir:

Faltas de respeto cuando hay diferencias Falta de responsabilidad propia Dificultad para escuchar al otro Enfoque constante en los errores y lo negativo Críticas negativas y falta de validación Prejuicios constantes y estado de victimización Falta de cariño y tiempo de calidad

El proceso de coaching de vida te ayuda a construir una relación ENRIQUECEDORA, porque se enfoca en la acción, en priorizar espacios en la agenda para enfocarte en soluciones y a través de un método, cambiar lo que no está funcionando. La motivación para tener una pareja y compartir la vida, es para sentirte mejor y crecer juntos, y no sentirte peor. Por eso hay un dicho en Brasil: “Antes sola que mal acompañada”. Creo que todas hemos tenido ese sentimiento, cuando se enciende un foco rojo en la relación y te hace decir: ¡Neeext!

Como todas las áreas de nuestra vida, la relación de pareja es muy importante. Tengo clientas que, por estar en una relación tóxica, empezaron a perder su autoestima y autoconfianza, cosa que afecta la productividad en el trabajo, un sinfín de problemas…

El objetivo es construir una relación fuerte, sana y placentera, que le traiga armonía, amor y respeto a nuestras vidas. El gran reto, por supuesto, es cómo lograr eso. Lo primero es desarrollar una comunicación más efectiva con tu pareja. ¿Te suena complicado? No te preocupes, aquí estoy para guiarte.

Un error muy común cuando empezamos una relación o nos casamos es empezar a darnos por hecho. Cuando sentimos que tenemos “segura” a la otra persona, descuidamos la relación, empezamos a priorizar otras cosas y no le dedicamos tiempo a mantener, mejorar y renovar nuestra relación, así como lo hacemos en nuestro trabajo, con nuestras amigas o con nosotras mismas. ¡Ahí empieza todo!

Cuando no tienes un plan de pareja semanal en tu vida, difícilmente mantendrás la llama encendida y peor: te vas llenando de vicios emocionales, comportamientos negativos, te desentiendes de la responsabilidad que tienes en la relación y depositas toda la responsabilidad en tu pareja. Aquí es donde empiezan muchos reclamos, malas percepciones, expectativas no cumplidas, frustraciones… Te aconsejo que aproveches esta columna para renovar, mejorar y cuidar tu relación. Y si leíste las siete cosas que acaban con una relación y te sentiste identificada ¡Manos a la obra! .

Llegó el momento de transformar, y empezar un cambio de esta relación tibia y turbulenta, a una relación plena. El primer paso será evaluar del 1 a 10 cómo te sientes en estos rubros. Necesitarás mucha sinceridad, coraje y humildad para expandir tu conciencia, cuestionarte, mirarte realmente, y ver qué comportamientos son tu responsabilidad y cuáles realmente están fuera de tu control.

Compromiso

Comunicación

Que mi pareja se sienta amada

Confianza

Respeto (trato a mi pareja como me gustaría ser tratada)

Toque y relación sexual

Proyecto en común (que nuestros valores estén alineados)

Diversión

Ahora que ya sabes cómo están las cosas, ¿qué quieres cambiar a partir de hoy?

Para tener una relación de pareja exitosa, hay que trabajar todos los días y dedicarle tiempo como lo hacemos en el trabajo o con nuestras amigas.

Te dejo SIETE PASOS de la coach Ana Pazos que te ayudan a tener una relación de pareja INCREÍBLE, la idea es trabajar en lo que está en tus manos para promover las mejorías de forma consciente y sin excusas. ¡Vale la pena y todo el trabajo, es maravilloso estar conectado con tu pareja!

1.- COMUNICACIÓN EMPÁTICA

Uno de los principales motivos de las separaciones y rupturas es la falta de comunicación.

La primera regla es saber escuchar y entender a tu pareja; y aunque no estemos de acuerdo con su punto de vista, respetarlo sin juzgarlo.

Muchas parejas viven en continuas luchas de poder, tratando de imponer su razón, esto desgasta muchísimo las relaciones y dificulta la comunicación. ¿Prefieres ser feliz o tener razón? Elige muy bien tus batallas, y enfócate por lo que realmente es importante.

Te propongo que practiques la comunicación empática con tu pareja. Que escuches al otro más allá de sus palabras, no interrumpas, déjalo hablar. Dale tu completa atención y esto te hará entenderlo mejor.

Haz una cenita especial, platícale qué esperas de él, y pregunta qué espera de ti, al alinear las expectativas todo cambia y hay menos frustraciones, con esto descubrirán si se quedan juntos con más claridad y compromiso, o llegarán a la conclusión que no tienen el interés de dar lo que el otro quiere o no pueden.

2- LA SEXUALIDAD

La sexualidad es básica en la salud y satisfacción de la relación; tener relaciones con frecuencia es súper importante para mantener a una pareja conectada y más feliz.

3.- ACEPTACIÓN MUTUA

No querer cambiar al otro. Nadie cambia si no quiere. Cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, ya no lo consideramos un enemigo, aceptamos lo que no podemos cambiar y no seguimos gastando esta energía que nos agota y no nos lleva a ningún lugar.

4.- ENFOCAR NUESTRA MENTE EN LO QUE NOS GUSTA DEL OTRO

He observado en los procesos de coaching con parejas, que las personas se enfocan mucho más en lo que no les gusta de su pareja, y querer cambiar al otro desde la queja es poco inteligente porque todo aquello en lo que nos enfocamos, atraemos. Entre más fijas tu atención en lo que no te gusta, más grande se volverá. Enfócate y reeduca a tu cerebro a reconocer y agradecer todo lo que sí te gusta en tu pareja; esto hará que energéticamente tu pareja responda dándote más de esto.

¡Trabaja en este ejercicio por lo menos 21 días y ve los cambios!

5- IGUALDAD Y CONFIANZA

Mujeres y hombres tienen características diferentes, pero sin igualdad no hay pareja sana. La confianza mutua y la confianza en sí mismo, son los ingredientes esenciales para una vida de pareja exitosa.

En general, la desconfianza nace de comportamientos o actitudes negativas. Para evitar esto, hay que tener mucha TRANSPARENCIA y CLARIDAD.

Confiamos cuando sentimos seguridad y, esto contribuye a crear un vínculo. Para esto hay que poner atención en que lo que digas esté alineado con lo que haces. Así se cultiva la confianza y los resultados son increíbles.

Siempre pregúntate: ¿Soy coherente en lo que pienso, siento, comunico y actúo con mi pareja? Si no es así, corrige.

6.- AUTOESTIMA

Antes de cualquier cosa, está tu autoestima, si tú te quejas de que no te valoran, es probable que no te estés valorando a ti misma. ¡VALÓRATE EN PRIMER LUGAR! Para atraer relaciones saludables hay que trabajar primero en la relación más importante que tenemos: la que es con nosotras mismas. De esto no se puede ocupar nadie más que tú; tú tienes el control.

7.- RESPONSABILIDAD

Cada uno es responsable de su vida y de su felicidad, y desde ahí hay que trabajar en la relación de pareja. La pareja puede darte muchísima felicidad, pero por sí misma no te va a aportar TU FELICIDAD. Debes construir tu camino de felicidad personal y paralelo a la relación, ir creciendo con ella.

No eres una víctima, eres la creadora de tus relaciones; ten en cuenta que SIN ACCIÓN, NO HAY CAMBIO, no obtendrás resultados diferentes. SÉ CONSTANTE y verás que tus relaciones van a mejorar.

Aprovecha este empujoncito para poner en práctica lo que creas que ayudaría de lo que te comparto en esta columna. Conviértelo en la oportunidad perfecta para fortalecer tu relación de pareja y mejorar los puntos que has dejado en el olvido.

¿Qué plan tienes y qué harás diferente esta semana, para mejorar tu relación y poner en práctica lo que leíste hoy?

