Angélica Fuentes. Mucho más allá de las etiquetas

La exitosa emprendedora narra en su nuevo libro, Dos millones de huevos, los momentos más dolorosos de su vida y cómo logró superarlos con valentía, mucho más allá de las etiquetas de ser madre y la ex esposa de Jorge Vergara.

Por Cecilia Morales Andere

Hablar de Angélica es pasear por un camino de retos, lucha y esfuerzo para vencer obstáculos y colocarse como una mujer libre e independiente a pesar de las críticas –en diversos momentos– por pensar diferente y buscar posicionarse como empresaria. En esta ocasión por medio de su libro Dos millones de huevos, narra sus vivencias y dolorosas historias, las cuales la llevaron a romper paradigmas, emprender y continuar su faceta laboral.

El precio de la libertad

Durante su vida, Angélica, siempre quiso ser diferente a lo que se esperaba de las mujeres a su alrededor. Desde temprana edad se visualizaba como alguien independiente y poco le interesaba el papel de ama de casa, su energía la centraba en su libertad y autonomía económica y profesional.

Estudió finanzas con la ilusión de hacer un buen papel en el negocio familiar y lo logró. Una de las primeras pruebas a las que se enfrentó fue cuando entró a trabajar a Grupo Imperial Corporativo con la consigna de abrir una planta de gas en Texas, Estados Unidos. “El primer año fue muy duro, esperábamos ganancias y fue todo lo contrario. No me rendí, reuní a mi equipo, planteamos nuevas estrategias y sacamos el barco a flote. Solo conociendo el fracaso pude construir y experimentar el verdadero éxito”.

Años más tarde contrajo nupcias con con Jorge Vergara (q.e.p.d.), con el cual tuvo dos hijas y, tras su separación, la empresaria comparte que la sociedad la encasilló en un papel de villana. “Si yo no fuera mujer, si no me llamara Angélica Fuentes, tal vez no se me habría juzgado tan duro. Se demostró que yo lo único que hice fue hacer rentable el grupo Omnilife-Chivas-Angelíssima y que después peleé por lo que consideraba justo para mí como accionista, así como para mis pequeñas”, afirma.

Escribir para sanar

Angélica menciona que escribir Dos millones de huevos, es parte de la misión que tiene para ayudar a mujeres que viven y sufren violencia de género. “Yo solo alcé la voz en representación de miles de personas que se encuentran en situaciones llenas de dolor, para que por medio de mi historia encuentren herramientas y valor para vencer los obstáculos que les impiden ser felices”.

Al escribir su historia, pasó por momentos desgarradores, felices y de incertidumbre, sin embargo –con un lenguaje sencillo y lleno de empatía–, aborda uno de los temas que más le apasiona y que la ayudó a sobreponerse de las críticas a las que fue sometida: el empoderamiento femenino que la sacó adelante.

“El tiempo pone todo en su lugar y la verdad sale a la luz. Había Angélica Fuentes antes de Chivas y hay Angélica Fuentes después de Vergara. No guardo rencores, le di la vuelta a la página”, comenta.

Ser feliz después del dolor

Hoy día, trabaja arduamente y dedica gran parte de su tiempo a ser conferencista para inspirar a mujeres profesionistas y amas de casa a emprender, así como a jóvenes para que sean líderes positivos en un futuro. Les comparte algunas de las características más importantes que conllevan al éxito, como son, confianza en los talentos y capacidades individuales, pasión por la disciplina, coraje para arriesgar –tomando en cuenta todas las variables– y siempre tener una visión estratégica a largo plazo .

Angélica nos menciona que ayudar a otras para que encuentren su propia voz es una de sus misiones: “Si puedo cortar por lo menos una rama o quitar una piedra, significa una dificultad menos para las que vienen detrás. Confío en que cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, va a construir una mejor sociedad”.

Con el pie derecho

La autora de Dos millones de huevos comienza el 2021 con salud, plena y llena de entusiasmo en compañía de sus hijas, familiares y amigos. “Estoy haciendo lo que me gusta, lo que sé hacer y lo que creo que hará que mis hijas estén orgullosas”, finaliza Fuentes.