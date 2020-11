Así felicitan a Joe Biden y Kamala Harris tras ganar la elección presidencial

Los líderes mundiales y personalidades de la política han querido felicitar a Joe Biden y Kamala Harris tras darse a conocer que salieron ganadores de la contienda electoral, por ello y a través de sus redes sociales, celebraron la victoria de la dupla estadounidense.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

“Felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris en su histórico logro. Estados Unidos es nuestro más importante aliado y buscaremos trabajar de cerca en nuestras prioridades compartidas, desde cambio climático, comercio y seguridad”, expresó el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Por su parte, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau expresó: “Felicidades, @Joe Biden y @KamalaHarris. Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Realmente tengo muchas ganas de trabajar juntos y aprovechar eso con ustedes dos”.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris . Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo: “¡Mantuvimos la república! Felicitaciones a Joe Biden por su victoria por el alma de nuestro país. Felicitaciones a Kamala Harris por hacer historia. Es un momento para sanar y un momento para crecer juntos”.

We kept the republic! Congratulations to Joe Biden on his victory for the soul of our country. Congratulations to Kamala Harris for making history. It’s a time to heal and a time to grow together. E Pluribus Unum.

“Los votantes han hablado y han elegido a Joe Biden y a Kamala Harris. Es una fórmula histórica, una forma de repudiar a Trump, y una nueva página para Estados Unidos”, escribió Hillary Clinton.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.

It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.

Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020