Así ha sido la complicada historia de amor de Óscar Jiménez y Mariana Echeverría

Óscar Jiménez es el portero titular del América; su esposa, Mariana Echeverría, es actriz y conductora de programas como Se vale y Me caigo de risa.

El futbolista y Echeverría se conocieron a través de Instagram, cuando Jiménez la contactó para conocerla.

“A mi actual esposo lo conozco por Instagram. Yo nunca pensé que por las redes sociales iba a conocer a alguien y menos un futbolista, porque yo tenía tachados a los futbolistas, son mujeriegos”, contó la presentadora en el programa Pinky Promise de Karla Díaz.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría dieron la bienvenida a Lucca en 2020 Instagram @marianaecheve

Y a pesar de no estar interesada en tener una relación con un futbolista, la personalidad de Óscar terminó por conquistar en corazón de Mariana.

“Es totalmente diferente a lo que yo creí de un futbolista, que yo pensé no eran lo mío, es un niño noble, educado, respetuoso y emprendedor… lo conocí, no lo juzgué y me enamoré”, confesó la ahora esposa de Óscar Jiménez.

De mensajes en Instagram al altar

Luego de sólo unos meses de conocerse y hacer pública su relación, Jiménez se atrevió a pedirle matrimonio a Echeverría, por lo que se comprometieron a mediados de 2019.

La boda se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año en Cancún.

Para el año siguiente, la pareja anunció que esperaba a su primer bebé. El pequeño Lucca llegó a sus vidas en octubre de 2020.

Óscar Jiménez es el portero titular de las Águilas del América Instagram @marianaecheve

La tragedia llegó a sus vidas en 2023

A principios de este año, Óscar Jiménez y Mariana Echeverría anunciaron que habían estado esperando a su segundo bebé, pero que éste no pudo nacer, ya que la conductora sufrió un microaborto a las seis semanas de gestación, lo cual la hundió y la obligó a recaer en el apoyo que le brindaron su esposo y su hijo.

Más tarde, hace apenas unas semanas, la pareja anunció que estaban en la espera de su “bebé arcoíris”, con Mariana dando la noticia en su cuenta de Instagram con las palabras: “Dios me dio la oportunidad de volver a ser Madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”.

Sin embargo, el 31 de julio Óscar y Mariana dieron la triste noticia de que habían perdido a su bebé. Acompañando una imagen de un listón negro con unos pequeños pies y unas alas, la esposa del futbolista escribió:

“Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti 👼🏻 🌈

Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés, tú nos cuidas y nos guías.



La vida nos sigue poniendo pruebas muuuuy fuertes pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia.



Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, que está con nosotros y nos necesita; se llama LUCCA.”

Para finalizar, la pareja pidió respeto para su familia en lo que refirió como un difícil proceso.