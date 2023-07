Quién es Óscar Jiménez, esposo de Mariana Echeverría y portero del América

Padre, figura de las redes sociales y estrella del futbol mexicano; quién es Óscar Jiménez, el esposo de Mariana Echeverría

La familia de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez está a punto de crecer. A través de una publicación en redes sociales, la conductora de Me caigo de risa compartió que espera a su segundo hijo. La noticia llenó de felicidad a los seguidores de la estrella televisiva y del padre del bebé, quien ha cobrado notoriedad en los últimos años gracias a su trabajo en el futbol mexicano. Pero, ¿quién es Óscar Jiménez, el esposo de Mariana Echeverría?

Quién es Óscar Jiménez, el esposo de Mariana Echeverría

Óscar Jiménez es un futbolista mexicano nacido el 12 de octubre de 1988 en Chihuahua, al norte de México.

Pese a que la política corre por sus venas –pues es bisnieto del diplomático Isidro Fabela–, su pasión por el futbol fue latente desde muy temprana edad. Debutó como portero en el extinto club Indios de Ciudad Juárez en 2008.

Después pasó por los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los Jaguares de Chiapas, antes de consagrarse en el Club América, donde milita desde 2016. Con el equipo de Coapa ha sido campeón de la Liga MX, la Copa MX y el torneo Campeón de Campeones.

¿Cómo se conocieron Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se conocieron a través de Instagram. Tras tomar popularidad en el futbol, Óscar Jiménez decidió probar suerte en el amor y le envió un mensaje a la conductora por redes sociales.

“A mi actual esposo lo conozco por Instagram. Yo nunca pensé que por las redes sociales iba a conocer a alguien y menos un futbolista, porque yo los tenía tachados a los futbolistas, son mujeriegos”, contó Echeverría en 2022 al programa Pinky Promise.

Por fortuna, Óscar probó ser diferente, cosa que conquistó a Mariana: “Es totalmente diferente a lo que yo creí de un futbolista, es un niño noble, educado, respetuoso, no sé, emprendedor... yo lo conocí, no juzgué y me enamoré”.

La historia de amor de Mariana Echeverría y su esposo, Óscar Jiménez

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se comprometieron en junio de 2019 y se casaron solo unos meses después, en noviembre de ese mismo año.

“Gracias a todos los que fueron testigos del inicio de este matrimonio. Hicieron que fuera el mejor día de nuestras vidas y la boda de nuestros sueños”, escribió Óscar en Instagram junto a algunas fotografías de su boda.

Mariana Echeverría y su esposo, Óscar Jiménez Instagram

En abril de 2020, la pareja sorprendió a todos al anunciar que estaban esperando a su primer hijo: Lucca, que nació el 15 de ocubtre de 2020 en medio de una situación complicada, pues Echeverría había sufrido apendicitis y tuvo que ser operada de emergencia previo al parto.

Cuándo nace el segundo hijo de Mariana Echeverría

El 11 de julio de 2023, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez anunciaron en Instagram que están esperando a su segundo hijo.

“Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo. Dios me dio la oportunidad de volver a ser madre, hoy dentro de mi vientre está mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”, escribió la conductora en Instagram. “Estoy feliz, feliz, feliz y al igual que con Lucca, Óscar y yo haremos todo lo posible por ser los mejores papás. Cada día reafirmo que los tiempo de Dios son perfectos”.

Se espera que el segundo hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez nazca a principios de 2024.