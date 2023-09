Así se vivió el concierto de Alondra de la Parra y Chula The Clown en Berlín

Alondra de la Parra y Chula the Clown la vuelven a hacer. En esta ocasión el escenario elegido fue el Admiralspalast en Berlín, para llevar a cabo su espectacular show “The Silence of Sound”, que forma parte de una gira mundial impulsada por GNP Seguros, que tuvo su estreno en el Festival PAAX GNP, en Xcaret, el año pasado.

The Silence of Sound Es un proyecto escénico en el que Alondra y Gabriela Muñoz, mejor conocida como Chula The Clown, trabajaron por más de cinco años, en donde encontraron en la música un punto en común desarrollando un concepto en donde entraba la música y el arte del clown.

CARAS viajó a Berlín para ser testigo del espectáculo que abarrotó el teatro, entre público mexicano, alemán y de varias parte del mundo. Ante un público que llenó de aplausos y risas el teatro alemán, la directora de orquesta llevó al límite los cinco sentidos de los asistentes.

En la trama de “The Silence of Sound” el personaje de Chula The Clown vive un primer encuentro con la música, en donde pasa por diferentes estados de ánimo, hasta desenvolverse en un estado de libertad y felicidad. Chula interpreta una coreografía de un director de orquesta y todo el proceso para liberarse a través de la música.

“The Silence of Sound es el desdoblamiento del personaje de una directora de orquesta. Yo hago el rol de hablar lo que no se habla, soy un puente entre el ecosistema que forma Alondra con la orquesta y la audiencia para reinterpretar la música de una manera distinta”. Gaby Muñoz, Chula The Clown.