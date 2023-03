Así se vivió el primer día de What a Woman en Ciudad de México

Fotografía: Mauricio Lobato

El primer día de esta edición se vivió con mucha energía y una asistencia de alrededor 6,000 personas que se dieron cita en el Jardín Cedros, un espacio verde al sur de la Ciudad de México.

Como un buen festival, tenía un line up dividido en distintos escenarios donde se impartieron estas conferencias, talleres y clases, llamados; Main Stage, Money Bunker, Mini Talks by Farmacias del Ahorro, Heartbeat by Innovasport x Under Armour, Magic Vibes y Zen Zone y The Market.

Las primeras personas que llegaron en la mañana pudieron disfrutar de unas clases deportivas de hitt, shake and sculpt y plt mat, a cargo de Julia Ritz, Magaly Guerra, Nicole Antonio y María Victoria Villanueva.

Algunas de las ponentes más importantes que brillaron por su participación en los paneles fueron; Eugenia Debayle, Roberta Wodworth, Marimar Álvarez, Michelle Grinberg, Sofía Cortina, Camila Pietrini y Jimena Álvarez, entre otras.

Sofía Cortina Sofía Cortina

“Me siento muy afortunada de poder compartir lo que yo he vivido y mi trabajo con tantas mujeres tan increíbles con ganas de superarse”, comenta Jimena Álvarez.