Así se vivió Zona Maco, la feria de arte más importante

Fotos Einar González y Karla Gómez

“Zona Maco estuvo mejor que nunca”, se escuchaba decir a expositores, artistas, galeristas, coleccionistas y amantes del mundo del arte. Durante 5 días, la feria de arte más importante de América Latina recibió a 216 expositores de 29 países en el Centro Citibanamex, en donde se presentaron piezas de arte contemporáneo y moderno, al igual que antigüedades, fotografía y diseño.

Este año, la feria en su edición número diecinueve rompió récord de asistencia, recibiendo a un total de 77 mil visitantes, además de que recibió a más de 50 grupos de museos internacionales, firmas de asesoría de arte e instituciones como The Metropolitan Museum of Art (Nueva York), The Bass Museum Of Art (Miami), Los Angeles County Museum Of Art (LACMA), Desert X (California), Nelson-Atkins Museum Of Art (Kansas), Musée de l'Élysée (Suiza), Fondation Cartier (París), Modern Art Museum Shanghai (MAM), entre otros-.

También visitaron la feria curadores y coleccionistas provenientes de instituciones como Whitney Museum of American Art, Denver Art Museum, MoMA PS1, Museo Tamayo, Museo Jumex, Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) y Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

La edición de Maco Arte Contemporáneo fue la número diecinueve, mientras de Zona Maco Diseño, tuvo su edición número doce, Salón del Anticuario, la número ocho y Zona Maco Foto la número 7.

“Estoy muy contenta de que Zona Maco haya recibido a 77 mil visitantes a lo largo de los cinco días de feria y a tantos grupos de museos que vinieron de diferentes ciudades del mundo. Este año la feria tuvo una calidad insuperable”, mencionó Zélika García, fundadora de Zona Maco.

Zona Maco en números

77 mil asistentes

216 expositores

50 grupos de museos internacionales

29 países participaron en la expo.

19 edición de la feria de arte.

Premios otorgados durante la feria

*Fundación Casa Wabi Premio de Residencia para Artistas Mujeres 2023 a la artista Asunción Molinos, representada por la galería Travesía Cuatro.

*Premio “Tequila 1800 Colección” que entregó el primer lugar a Héctor Zamora representado por la galería Labor, por su obra Mantarrayas.

*Palm Foundation anunció su programa de becas 2023, y a los ganadores del premio para artistas participantes en El Patio by Zona Maco del festival ABC Art Baja California.