Así será la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Judío en México

Desde hace 20 años, México ha sido sede del Festival Internacional de Cine Judío y la nueva edición promete robarse todas las miradas.

Por Jorge Alférez

“El Cine que Transforma” es la frase que da vida a esta edición del festival, dándole significado al número 20 dentro de la numerología judía; la letra “CAF” que hace alusión a la palma de la mano y a su poder transformador. La mano que crea y transforma. En la presentación de la nueva edición, estuvieron presentes Fredel Saed Raffoul, directora del festival; Teófilo Kalach, presidente; Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis; Fernando Moreno, consejero y profesor universitario; y Vivian Silbernstein, quien asume la presidencia del festival a partir de esta edición.

La Selección Oficial del 20º Festival Internacional de Cine Judío en México está integrada por: "Anhelo" (Barren) Una película israelí que nos cuenta la historia de una pareja ultra ortodoxa judía que, en la búsqueda de ser padres, se encuentran con un episodio traumático que los hace cuestionarse sobre el bien y el mal y replantearse los valores que la ultra ortodoxia las ha brindado desde su infancia. Protagonizada por la increíble Mili Eshet, "Anehlo" ha viajado por Festivales de Cine en India, Australia, Estados Unidos e Israel por lo controversial del tema y los giros inesperados que suceden en su desarrollo. "Hablemos de Hitler" (The Meaning of Hitler) Un documental inspirado en el bestseller de Sebastián Haffner con el mismo nombre, explora las mil posibilidades de hablar de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio del Holocausto, pero ahora desde el análisis puntual de Adolf Hitler, su vida, personalidad y pensamiento. "El Nadador" (The Swimmer) Una historia entrañable que nos llevará por la vida de Erez, un deportista que experimenta la discriminación por ser parte de la comunidad LGBTTQ+ en el mundo del deporte. Esta historia nos acerca un poco a la presión que los deportistas de alto rendimiento viven todos los días en la búsqueda de cumplir las expectativas de sus entrenadores y en muchas ocasiones, de sus padres. Entrañable y aleccionadora, "El Nadador" nos enseñará la importancia de amarnos y aceptarnos tal como somos. "Más de lo que Merezco" (More Than I Deserve) Pinjas es hijo de Tamara, una inmigrante Rusa que pasa todo el día trabajando para sacar adelante a su familia. Pinjas a punto de cumplir 13 años muestra curiosidad por hacer Bar-Mitzvah y eso lo lleva a conocer y conectar con su vecino ultra ortodoxo Shimon, cosa que a su madre no le causa ni un poco de agrado. "Berenshtein" Un docu-ficción basado en una historia real, nos llevará en un viaje por la vida de Leonid Berenshtein, un partisano judío que sobrevivió a la guerra y en su paso por ella, encontró el arma secreta de Hitler. Con su testimonio, el director Roman Shumonov logra la dramatización de escenas emocionantes y conmovedoras en una espectacular pieza de cine. Asimismo, contará con la participación y proyección de otros largometrajes como "El Otro Tom", de Rodrigo Plá, "Mal de Ojo", de Isaac Ezban, "Oliverio y la Piscina", de Arcadi Palerm y más. ¿Dónde verlo? La programación del FICJM se presentará del 25 de enero hasta el 16 de febrero en Sala de Arte de Cinépolis, con 13 sedes en 6 ciudades, CDMX, Guadalajara, Mérida, Cancún, Querétaro y Morelia. A partir de la 4a semana, las proyecciones se ampliarán a la Cineteca Nacional (CDMX), Cineteca FICG (Guadalajara), CONARTE (Monterrey) y Cinemateca Luis Buñuel (Puebla), y algunas sedes independientes como Freims (CDMX).