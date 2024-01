Autoridades de Israel conceden libertad a Andrés Roemer

El exdiplomático Andrés Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel fue liberado y continuará su proceso de extradición en prisión domiciliaria.

Andrés fue detenido en Israel en octubre de 2023 después de que el Gobierno de México solicitara una orden de extradición por cinco casos en la Ciudad de México en los que se le acusa de abuso sexual.

Mediante la red social X (antes twitter), con una carta que envió al periodista Ciro Gómez Leyva, el escritor dio a conocer que la justicia israelí consideró que no es una persona peligrosa por lo que continuará su proceso en prisión domiciliaria.

“En contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circustancia. Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva”, dijo el escritor que huyó a Israel en 2021, pero dos años después fue detenido en dicho país.

“La política sigue estando por encima de la jisticia. La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y mi sentir.”, añadió el exconductor de televisión y funcionario público Andrés Roemer que fue detenido en el país donde se refugió tras los más de 60 señalamientos por acoso, abuso y violación sexual realizadas por decenas de mujeres.

Roemer dijo que en su libro que está pronto a publicarse agradece a sus amigos, familia, y a quienes lo han apoyado. “Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante.Tenemos tanto que copartir, con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia”.

“Estar fuera de la cárcel en medio oriente, entre hebrero y árabe... durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado... es un sentimiento de gracia y hierofania”, señaló.

“Les debo a ustedes (y a los libros y las letras), mi seguir en el mundo. Les agradezco infinito su energía, letras... amor. Les ofrezco discupas mi estar y no estar en redes. Al principio me prohibieron decir que estoy fuera, pro otro lado, sorpresivamente me necesite aislado y en recuperación. Estoy aquí...”.