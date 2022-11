El actor y cantante Bernardo Castilla nos cuenta sobre su debut como solista con “Blood or Honey”, proyecto que realizó con la dirección de David Pablos y bajo la producción del surrealismo sónico de Kauss, en el cual fusiona sus dos pasiones: la música y la actuación.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía

¿Cómo nació tu amor por la música?

Cuando era chico, mi tío vio aptitudes en mí y me regaló un piano. Le atinó justo al clavo porque desde temprana edad tenía una necesidad muy grande de expresar mis sentimientos. Soy una persona a la que le pesan mucho las cosas, siento mucho, entonces necesito poder sacarlo de alguna manera, si no lo hago, me vuelvo loco. Desde ese momento empecé a tocar y nunca paré. Necesito la música para estar bien.

¿Siempre supiste que te querías dedicar a la música?

No, la realidad es que para mí sigue siendo una sorpresa darme cuenta de que a esto es a lo que me dedico. Originalmente, quería ser director de cine, entonces supe que tenía que saber actuar para poder dirigir luego a los actores. Empecé a tomar clases de actuación y no me tomó mucho tiempo el darme cuenta de que esto era a lo que me iba a dedicar el resto de mi vida. Estudié muchos años actuación pero a la par siempre estuve escribiendo canciones y haciendo música. Pensé que iba a ser un hobby, por eso me sigue sorprendiendo ver cómo todo se está acomodando para que mis dos pasiones se fusionen.

Bernardo Castilla cuéntanos sobre “Blood or Honey”

Siempre tuve la espina de hacer algo solo y no es que me quisiera separar de mi banda, Glass Cristina, pero quería tener proyectos más personales sin tener que imponer algo a la banda que tal vez no va con el estilo que sigue. Justamente, Blood or Honey, nació en un momento muy personal, en el que estaba pasando por momentos muy duros pero muy bonitos a la vez. Me senté en el piano a jugar con una copa de vino y en menos de dos horas, ya tenía toda la canción lista. Esta canción me sorprendió mucho por la composición; tiene muchas secciones, no es la estructura convencional. Se me antojó hacer mi primera canción como solista con algo que me retara creativamente porque una vez que haces algo muy atrevido ya no te da miedo el resto.

¿Cuál es el mensaje que buscas transmitir con esta canción?

Que muchas veces vivimos persiguiendo la felicidad, el placer y esa dopamina de querer todo en la inmediatez y no nos damos una pausa para sentir las cosas. Entender que no siempre va a estar todo bien y eso está bien. La vida son altos y bajos, no es un constante crecimiento hacia arriba. Es un diario personal porque yo he tenido que aprender a vivir con los demonios que tengo, aceptándolos como parte de mí, de mi arte y de lo que soy.

¿Qué parte fue la que más disfrutaste de hacer realidad este proyecto?

La pre producción. El momento de sentarme con David a platicarle de qué trata en realidad esta canción, junto con la temática de aceptar lo bueno y lo malo de la vida, y empezar a crear con él un moodboard; logrando hacer un video que encaja perfecto con la canción, en el que prácticamente no pueden vivir el uno sin el otro.

¿Cómo fue trabajar con David Pablos y Kauss ?

David y yo cuajamos perfectamente en el lenguaje de hacia dónde queríamos ir y pudimos escuchar las ideas del otro y crear un moodboard que refleja todas las imágenes que vinieron a mi cabeza cuando estaba en el piano componiendo la canción. La canción ya estaba hecha pero Kauss entendió perfectamente hacia donde la tenía que llevar, elevándola y llenándola de texturas y atmósferas.

¿Qué podemos esperar de ti en el futuro?

Soy una persona que fluye mucho. No sé donde voy a estar. De lo que sí estoy seguro es de que voy a seguir haciendo música, proyectos que me llenen a mí y que espero que le puedan llegar a la gente de la misma manera. Voy un día a la vez.

