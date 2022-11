Canelo Álvarez revela lo que sucedió en los XV de su hija Emily

El boxeador Canelo Álvarez aclaró todo lo que sucedió con Eduin Caz, después de que se especuló que lo “corrió” de la fiesta de XV años de su hija Emily Cinnamon.

Hace unos días, el tapatío Canelo Álvarez presentó su nuevo emprendimiento de unas bebidas alcohólicas de diferentes sabores; durante la conferencia de prensa del lanzamiento, el boxeador fue cuestionado sobre la reciente polémica en la que se vio involucrado después de que se especuló que “corrió” a Grupo Firme del festejo de XV años de su hija Emily.

El pugilista Canelo Álvarez aprovechó para aclarar los rumores que se desataron en redes sociales y aseguró que los medios de comunicación crearon este rumor, ya que su relación con el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz y todo el grupo es perfecta.

“Tenemos una bonita relación, cuando salieron videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”, expresó Álvarez, quien además defendió al cantante, ya que desde aquel rumor se le criticó por su supuesta forma excesiva de tomar alcohol, algo que Canelo se encargó de desmentir y aseguró que su amigo Eduin Caz no se la pasado bebiendo.

Las críticas al vestido de Emily