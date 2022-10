Entrevistamos a Emily Cinnamon, la hija de Canelo Álvarez, quien nos habló acerca del deporte que más le apasiona y los consejos que recibe de su padre.

Por Diana Laura Sánchez

Estuvimos presentes en el Otomí Grand Prix en San Miguel de Allende, donde jinetes nacionales e internacionales compitieron en la nueva pista nocturna que inauguró GNP. En el evento, participó Emily Cinnamon, la hija de Canelo Álvarez, quien compitió en la categoría Big Tour 1.35 y ganó el tercer lugar. La joven que recientemente celebró sus XV años con un espectacular festejo en Guadalajara que dio de qué hablar, nos platicó sobre el deporte que más le apasiona, los obstáculos que ha enfrentado, el apoyo incondicional de sus padres y los consejos que Canelo le da para salir adelante.

No cabe duda que Emily heredó la pasión de su padre por los caballos, a sus 15 años de edad tiene muy claro lo lejos que quiere llegar dedicándose al salto ecuestre y fuimos testigos de ello en el Club Hípico Otomí, donde Emily Cinnamon acompañada de su mamá Anny Beltrán, nos habló al respecto.

Sobre sus inicios en este deporte y tras ganar el tercer lugar en la categoría Big Tour nos dijo, “Fueron muchos escalones desde llegar a saltar barritas en el piso, cambiar de entrenador, cambiar de caballo y de técnicas, hasta llegar aquí y la verdad que es un proceso que me ha llevado siete años y no puedo estar más que contenta con los resultados”.

No obstante, Emily nos comentó que nunca imaginó lo que sería capaz de lograr. “No, la verdad que me pongo a pensar cuando 75 cm para mí era 1.40 y yo pensaba que no lo iba a poder hacer, si mi yo de hace 3 años hubiera pensado que estuviera saltando ahorita las de 1.35 1.40 creo que ni se la cree”.

Asimismo, se sinceró sobre el momento más complicado que ha vivido hasta ahora en el deporte, “yo creo que como todo deportista, como toda persona que le gusta un deporte en realidad, siempre hay bajones en el deporte, como a mí en las caídas, son las que más te pegan y te dejan en shock”.

“El año pasado en el Country Club tuve una caída muy fea, con un caballo que ahorita es mi favorito, nos caímos los dos, casi se me cae encima y me quede en shock”. “Hay momentos en los que no te va bien en muchos concursos y dices ‘ya no quiero hacer este deporte’, pero son gajes del oficio y tienes que aprender de tus errores y seguir adelante, eso es lo que te enseña”, agregó la joven que indudablemente ha seguido los consejos de sus padres, quienes la han motivado a luchar por sus sueños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Alvarez (@emilyc.alvarez)

Para Emily, el apoyo de sus padres ha sido su motor, en este sentido, nos contó cuáles son algunos de los consejos que le ha dado Canelo Álvarez.

“Mis papás siempre están conmigo en todo, sobre todo mi mamá está en todos los concursos, porque mi papá por el boxeo no puede estar aquí, pero siempre me dice que le eche muchas ganas, que de los errores siempre se aprende, y que dé un buen papel, ahora sí que tengo el mejor ejemplo en casa”.

La hija de Canelo ya tiene muy claras cuáles son sus metas, y nos platicó acerca de ellas. “Mi más grande sueño en cuestión de poco tiempo es seguir siendo mejor, seguir subiendo de categoría y luchar por todo lo que me quiero proponer; mi sueño a futuro sería representar a México en una olimpiada”.

Finalmente, expresó lo agradecida que está por los frutos que ha dado el esfuerzo de su familia y que gracias a ello las cosas están yendo muy bien, a pesar de las carencias por las que atravesaron hace varios años.

“Me quedo más que satisfecha con todo lo que he vivido, con todo lo que he tenido que pasar, y lo que hemos tenido que pasar, porque ahorita todo esta yendo perfectamente bien, todo está bien y la verdad que ojalá siga así o hasta mejor”.

