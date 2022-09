Carlos Slim propone eliminar la tesis y los exámenes para titulación

El empresario Carlos Slim sugirió a las universidades apostar por la educación en línea para que más jóvenes tengan la posibilidad de estudiar una carrera.

El hombre más rico de México y presidente honorario de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim, en el marco de la vigésima edición de México Siglo XXI, habló de la necesidad de realizar cambios en la educación en México, entre ellos la eliminación de la tesis como requisito para la titulación.

“La educación desgraciadamente tiene orígenes muy antiguos. Tiene muchas deficiencias; hay que cambiar radicalmente, ya se presentan casos a estudiar, investigar, discutir, son cambios positivos pero deberían ser más rápidos y de fondo”, declaró el empresario.

En este sentido, Slim dijo que a pesar de que la pandemia impulsó los procesos de conectividad para que millones de personas pudieran tener acceso a la educación por esta vía, considera que aún no es suficiente.

“Hay ese conflicto que no es claro, la UNAM tiene 350 mil estudiantes, es muy dificil que pueda recibir a millones, pero se debería hacer pronto; tener ya y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea. Permitir que los alumnos que no tienen cabida en la UNAM puedan estudiar en línea y que los examine y, ya con conocimientos a muchos de ellos que no tuvieron la posibilidad se les dé entrada”, indicó.

Asimismo, dijo que considera que al eliminar el requisito de tesis como un protocolo de titulación, ayudará a que los estudiantes se incorporen al sector laboral de manera inmediata.

“En Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Acá tienen que hacer tesis y examen profesional, ya si pasó las materias deberían recibir su título. Que se hagan en maestría o doctorado; o que si haces tesis o que lo hagas durante los cuatro o cinco años que estudies”, expuso.

Finalmente, el ingeniero agregó que debe haber más apoyos a la educación, más allá de las becas.

“No sólo basta que sea gratuita. El transporte es caro o no comen bien, llegan sin comer. Lo mejor que se puede hacer es que no solo tenga gratis el estudio sino que hayan otros medios…”.

Por otro lado, el empresario mexicano reiteró la necesidad de reducir la jornada laboral a tres días para realizar un total de entre 33 y 36 horas semanales, además de atrasar la edad de jubilación de 75 años.

