Mercedes Sánchez-Navarro es la actual pareja del empresario Carlos Slim

El hombre más rico de México se deja ver socialmente en pareja. Como pocas veces, los medios en nuestro país han confirmado al unísono que Mercedes Sánchez-Navarro, hija del legendario empresario Juan Sánchez Navarro, es quien acompaña a C. Slim en esta etapa de su vida.

Por Erika Roa T.

Mercedes Sánchez-Navarro y Carlos Slim inician una relación sentimental

La noticia de la que se habló no era sobre una nueva inversión bursátil ni resultados financieros o sobre un premio recibido en algún lugar del mundo. La de “ocho columnas” ‒como nos referimos en una redacción a la nota más relevante‒ era una muy del periodismo rosa, el que nos ocupa: Carlos Slim Helú, de 82 años, se deja ver del brazo con una mujer.

Poquísimas veces se llega a filtrar una noticia del ámbito personal del empresario más poderoso de la nación. Así que cuando sucede no se puede no hablar de ello, Mercedes Sánchez-Navarro es la novia de C. Slim Helú. Tras la muerte de su esposa, Soumaya Domit Gemayel, el 7 de marzo de 1999, debido a una insuficiencia renal, Carlos Slim siempre fue muy claro, no volvería a casarse por ningún motivo.

Con Soumaya formó la familia que siempre anheló. Con seis hijos, Carlos, Marco Antonio, Patricio, Soumaya, Vanessa y Johanna, así como con sus 24 nietos, todos ellos son su mayor fortuna.

SIEMPRE SOUMAYA LA MUJER DE SU VIDA

No sabemos si la señora Linda Helú y Lili Gemayel confabularon para presentar a sus hijos, o fue como se cuenta, una casualidad del destino. Un día, Linda, mamá de Carlos, le pidió a su hijo que la acompañara a casa de la vecina.

Los Domit Gemayel residían en la calle Emilio Castelar en Polanco, donde era la Casa Domit, mientras que los Slim Helú vivían separados de ellos solo por el parque Lincoln. Las dos familias pertenecían a la comunidad libanesa de México.

Cuando el empresario, que en aquellos años todavía cursaba la preparatoria, miró pasar a Soumaya por uno de los balcones que daban al hall, él quedó flechado para siempre.

De pronto, Slim empezó a inventar pretextos para ir a casa de su vecina y así poder verla. Con paciencia, el joven Slim logró conquistar a Soumaya, y a principios de 1966 se casaron –en una boda íntima– en casa de la familia Slim, ya que un mes antes había fallecido el papá de Soumaya.

Los novios, él de entonces 26 años y ella de 17, se trasladaron ese día en un Volkswagen de cuya defensa colgaban las típicas latas de los autos de recién casados, colocadas por Ignacio Cobo, uno de los mejores amigos del empresario.

Al regreso de su luna de miel en Europa, el nuevo matrimonio se instaló en una casa ubicada en Alejandro Dumas y luego se mudaron a un departamento de un edificio que mandó a construir el propio C. Slim en la calle Bernard Shaw.

La colonia Polanco seguía siendo su cuartel. Entre los dos hacían un gran equipo, mientras él se encargaba de ser el proveedor y desarrollar exitosos negocios, Soumaya se enfocaba en el cuidado de sus seis hijos, a los cuales siempre trató con mucho cariño.

Era un hogar donde siempre se respiraba amor. Más tarde, la familia se mudó a una casona en Lomas de Chapultepec, que actualmente conservan intacta y donde cada 10 de mayo suelen hacer una comida con toda la familia para recordar a Soumaya Domit.

Debido a una insuficiencia renal, tratada por varios años y por los mejores médicos, Soumaya falleció el 7 de marzo de 1999 dejando un hueco enorme en el corazón y vida de la familia Slim Domit.

Su educación impecable y sencillez fueron la mejor herencia que pudo dejar a su hijos. Las personas que la conocieron admiraron su solidaridad ante cualquier situación que se presentara.

Soumaya fue una mujer amorosa que se sumaba a las causas nobles. Después de 33 años de feliz matrimonio, Carlos quedó muy afligido y nunca quiso volver a casarse.

Su duelo lo convirtió en museo, sí, el Soumaya, en honor al gusto que tenía su esposa por el arte. Lo construyó y abrió sus puertas un mes de marzo de 2009. El mismo mes en el que murió su esposa, solo que 10 años después.

MERCEDES SÁNCHEZ-NAVARRO UNA PAREJA INESPERADA

No esperábamos esta noticia de su romance y menos una confirmación tan contundente. Tanto Carlos Slim como Mercedes Sánchez-Navarro son dos personajes muy conocidos en el mundo social y al mismo tiempo empresarial de México.

Estamos acostumbrados a verlos en diferentes actos sociales donde ‒desde hace años‒ han coincidido en más de una ocasión.

Mercedes es hija de María Teresa Redo y Don Juan Sánchez-Navarro, uno de los principales accionistas de Cervecería Modelo y otros importantes negocios inmobiliarios.

Tiene seis hermanos, también muy conocidos en el ámbito social, Juan, Eduardo, Miguel, Beatriz, Elena y María. Mercedes se casó con Antonio Cué, padre de sus cuatro hijos, Alejandra, Lorenzo, Teresa y Antonio.

Sin embargo, un día el matrimonio llegó a su fin. Una segunda oportunidad en el amor se dio con Prudencio López Martínez, presidente de la Conferencia de Cámaras Industriales y de quien enviudó en noviembre de 2021.

Mercedes es una mujer muy querida, con amigas de toda la vida. Ella participa en eventos filantrópicos y es amante del arte, igual que Carlos. Las afinidades entre Carlos Slim y Mercedes Sánchez-Navarro son muchas, pertenecen al mismo medio social, comparten gustos como la filantropía, el arte, los viajes alrededor del mundo, la gastronomía y el amor por la familia.

Ninguno de los dos quiere casarse a estas alturas, solo disfrutar, pasarla bien y tener un compañero que entienda y se acople al estilo de vida que tienen ambos. Así es como esta nueva relación escribe un nuevo capítulo en la vida del ingeniero Carlos Slim Helú.

