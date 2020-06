CEOs de Grupo Televisa dan banderazo de arranque a producciones

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia hicieron un recorrido por los foros donde se graban diversas producciones.

El martes, los co-CEOs de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, hicieron una visita sorpresa a los foros de San Ángel para dar el banderazo de salida a seis producciones que prepara la televisora, luego de una pausa a causa de la contigencia sanitaria.

De Angoitia y Gómez, además aprovecharon la visita para agradecer a nombre propio y del presidente del Consejo de Administración, Emilio Azcárraga Jean, el compromiso y profesionalismo del talento y equipos de producción, quienes han mostrado su entrega con la empresa y las audiencias durante los últimos meses y se esforzaron para continuar generando contenidos, mismos que adquirieron un valor muy especial y relevante para la gente que ha estado confinada en sus hogares como consecuencia de la pandemia.

Durante el recorrido por los foros donde se graban las producciones de “Hoy”, “Imperio de Mentiras”, La Mexicana y el Güero”, “Lorenza Bebé a Bordo”, “Vecinos” y “Cuéntamelo Ya!”, reiteraron que para Televisa es prioridad garantizar la seguridad de su gente, y ratificaron el compromiso de la empresa para que los trabajos se realicen con las mejores medidas de prevención y sanidad.

La primera visita fue al foro del programa “Hoy” que se encontraba al aire en ese momento. Ahí Alfonso de Angoitía se dijo feliz de ver nuevamente a la “Fábrica de sueños” con miles de personas trabajando.

Por su parte, Bernardo Gómez agradeció al personal técnico y artístico por su profesionalismo, patente en la campaña “Televisa te acompaña”.

“Televisa no para, no ha parado y no parará porque tiene un compromiso con el país y con su gente”, agregó.

