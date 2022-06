Checo Pérez rompe el silencio sobre su supuesta separación con Carola Martínez

“Fue una mala fiesta que no supe controlar…”, escribió Checo Pérez en sus redes sociales después de que se viralizaran imágenes y videos donde le habría sido infiel a su esposa.

El piloto mexicano máximo campeón de la Fórmula 1, Checo Pérez se pronunció sobre lo sucedido en su celebración privada tras ganar el Gran Premio de Mónaco con el que sumó un histórico logro a su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

Posterior al festejo del piloto, comenzaron a filtrarse imágenes y videos en redes sociales donde aparecería el mexicano celebrando junto a sus amigos y otras mujeres. Inmediatamente, este contenido se viralizó y empezaron a surgir rumores sobre su supuesta separación con su esposa después de haberla engañado durante esta fiesta.

Al respecto, Sergio “Checo” Perez, escribió un comunicado en sus redes sociales y dijo, “he visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello”.

“Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, aseguró.

“La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy”.

Asimismo, decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su supuesta separación con Carola Martínez, con quien acaba de tener su tercer hijo. “Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo.

Finalmente, agradeció el cariño de sus seguidores y se disculpó con ellos sobre lo sucedido. “Pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”. Por otro lado, agregó que no hablará más del tema, “solo hace olvidarnos el gran momento que estamos viviendo como familia”, finalizó.

Seguir leyendo: CHECO PÉREZ Y FELIPE CALDERÓN: ASÍ CELEBRARON EL GP EN MÓNACO (VIDEO)