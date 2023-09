Conoce a Omar Ochoa Vargas y Alfredo Couturier, fundadores de Other People

Habiendo tenido años de experiencia en el mundo de las comunicaciones y las relaciones públicas, Omar Ochoa decide dejar su 9-to-5 previo para dar el gran salto e iniciar su propia agencia, Other People. “Yo tenía clientes muy importantes en aquel entonces y mi mayor miedo era quedar mal, pues habíamos tenido una trayectoria juntos. En el momento en que me despido de la agencia previa, mis clientes me llaman inmediatamente y me dicen que a quien querían era a mí, y comienza este camino que, a pesar de ser duro siempre me sentí muy acompañado” menciona Omar.

Omar Ochoa, fundador de Other People Cortesía

Una dupla perfecta para un proyecto con visión: Omar siendo la cabeza libre y creativa, junto con Alfredo que en momentos es como un ancla para mantener las visiones viables. Su principal misión es siempre la de crear comunidad. Tras presenciar el 19S en 2017, la Colonia Roma y Condesa habían quedado en un estado crítico y la gente temía el transitar la zona. Omar Ochoa había establecido las oficinas de Other People en la zona, y le entristecía el hecho de que se viera tan vacía y que no fuera lo que en algún momento fue en todo su esplendor. A raíz de esto juntan a un par de marcas que se proponen el reactivar el movimiento en la zona para impulsar su crecimiento económico.

Durante nueve años han dedicado su labor a ayudar. Mediante la ayuda comunitaria han ayudado a miles de personas y el caso que resalta es el de un joven queretano que tenía el sueño de ir a la NASA. Mediante la venta de productos especiales lograron cumplir una meta y ayudar. Son cosas así las que caracterizan a Omar y a Alfredo, pero sobre todo a Other People.

Alfredo Couturier Cortesía

El nombre de Other People y la idea de la agencia nace de la idea de ser un grupo sumamente impulsivo y diferente. “En el mundo en el que vivimos, el tema de la diversidad no era tan aceptado y gracias a la vida hemos evolucionado, pero el estar en una posición de poder en la industria existía cierto miedo en nosotros de no ser tan bien recibidos por las marcas” menciona Omar. Cuando el proyecto surge, el nombre sale como caído del cielo reflejando justamente que era momento de ser “los otros” y tener una capacidad y un don nato de hacer cosas diferentes que cambien el panorama.

Sin duda una de las cuestiones más importantes en el ethos de Omar, Alfredo y Other People, es el hacer las cosas desde el corazón. En una época tan complicada como hoy, no basta el hacer las cosas bien, y su labor ha demostrado lo lejos que te puede llevar el entregarte a tu pasión. Hoy cumplen 9 años de haber iniciado, y no podemos esperar a ver lo que hacen para su primera década.