Coty Camacho nos cuenta todo al respecto de Emilia, la obra de teatro de la que todos están hablando

Foto: Sandra Blow

Maquillaje/Peinado: Leonel Urdaneta

Look: Prada

¿Cómo te sientes de volver al teatro con Emilia?

Me siento muy feliz de interpretar Emilia en la primera etapa de su vida, porque es una etapa muy bonita, rebelde y juvenil, en donde las esperanzas son el fruto de su día y, obviamente, conforme va evolucionando su historia van cambiando ciertas situaciones, pero, al menos en mi parte, me fascina; o sea yo estoy feliz porque bailo, canto, grito... siento que Emilia sueña mucho y esa energía de interpretarla en ese momento de su vida, me transmite mucha paz y felicidad; simplemente, me deja mucha satisfacción.

Al llevar una historia del siglo XVII a la época actual, ¿encuentras alguna similitud en las épocas?

Al comparar las épocas, pues en efecto, la historia de Emilia se desarrolla en el siglo XVII, en Londres, las mujeres no teníamos voz ni voto, éramos invisibilizadas, pues se creía que solamente servíamos en el ámbito del hogar. En aquel entonces, no teníamos derechos, no éramos vistas como seres capaces de ejercer sus propios deseos y teníamos que estar al servicio de alguien. En 2023, las mujeres ya ejercemos nuestros derechos, sin embargo, hay algo que no ha cambiado y es la diferencia de clases, el racismo y la discriminación que existe todavía por la gente diversa, entonces, parece que no hemos avanzado tanto; eso es lo interesante de la obra, pues por medio de la comedia, estamos abordando todos estos puntos que no nada más van en torno a la problemática que tenemos las mujeres sino en general la sociedad.

¿Qué representa para ti darle vida a un personaje tan importante como Emilia?

Para mí es reivindicar su historia. Siento que lo que yo hago y con la energía que trato de mostrar a Emilia es con todo el respeto y con todo el amor que hoy le tengo, porque sinceramente, sé que no la conocí y que pasaron millones de años desde entonces, pero yo que estudié teatro, letras y filosofía, me emocioné mucho al conocerla y saber de ella, pues nunca antes supe de ella, nunca fue mencionada, es como si, en algún momento dado, la hubieran borrado de la historia. Por ello creo que, hoy, poderle dar voz y un lugar a esa rebeldía y alegría, a esa voz de resiliencia y fuerza, es una manera de mostrarla como lo que realmente fue. Yo me siento muy honrada de tener el privilegio de contar su historia; la verdad nunca me lo hubiera imaginado si me hubieran preguntado hace unos años y hoy día, me siento muy afortunada de contar la historia de Emilia.

Como actriz, ¿qué te llama a darle vida a un nuevo personaje y a contar su historia?

La historia en sí es la que me llama a actuar. Me gusta leer los guiones y preguntarle a la directora o productora acerca de qué es lo que esperan ver de ese personaje y cómo yo puedo también aportarle algo desde mi experiencia.

¿Cómo te preparas para darle vida a este personaje?

Me gusta tener una preparación mental antes. También me gusta leer, para entender su historia y el contexto en el que se desarrolla su historia. Físicamente, es una obra que me pide mucha energía y un manejo corporal mayor, por ello, los días que tengo función, trato de ser muy meticulosa con el descanso, la alimentación y más. Si trato de cuidarme en muchos aspectos, para que cada función de mi mejor versión.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Ha sido hermosa, me ha sorprendido porque ha habido mucho público mayor y quizá no son del todo los temas que quieren ver o escuchar, sin embargo, la respuesta ha sido maravillosa y hasta con aplausos de pie nos despedimos del escenario en algunas funciones.

EMILIA se presenta de jueves a domingo en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, hasta el 21 de mayo de 2023.