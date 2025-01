¿Cuándo entra Donald Trump a la Casa Blanca? Esta es la hora de su toma de posesión

El “Inauguration Day” de Donald Trump en la Presidencia de los Estados Unidos, marcado para este lunes 20 de enero al mediodía (hora de Washington D.C.), supone el inicio de su segunda administración al frente de la Casa Blanca. En esta ocasión, el exmandatario regresa tras haber derrotado a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones 2024 del 5 de noviembre y se encamina a asumir el poder en una ceremonia que, aunque se pretende solemne y de alcance bipartidista, está rodeada de gran expectativa mediática.

La capital estadounidense vuelve a ser escenario de bailes, cenas y discursos oficiales que acompañan la “toma de posesión”, aunque se prevé un evento menos multitudinario que inauguraciones previas como las de Barack Obama o Bill Clinton. Aun así, figuran en la lista de invitados expresidentes, multimillonarios del sector tecnológico, personalidades del mundo del espectáculo y algunos líderes internacionales.

¿Cuándo se celebra el “Inauguration Day” de Donald Trump?

La ceremonia central de la “toma de posesión” está programada para el lunes 20 de enero a las 12 p.m. (EST). Frente al Capitolio de los Estados Unidos, Donald Trump prestará juramento como el 47.º presidente de la nación, acompañado del vicepresidente electo JD Vance.

El evento llega después de que el comité inaugural recaudara 170 millones de dólares, y aunque las festividades contemplan ceremonias y discursos —entre ellos un “mitin de la victoria” que tiene lugar el domingo—, la inauguración se prevé más reducida que en periodos anteriores. El objetivo, según el equipo de Trump, es mantener un tono más sobrio y centrado en los objetivos que marcarán la nueva etapa de gobierno.

¿Por qué esta toma de posesión ha generado tanta expectativa?

El hecho de que Donald Trump regrese al poder en un entorno polarizado, tras haber cuestionado los resultados de 2020, ha encendido el interés de sus seguidores y de sus detractores. Para el Partido Republicano, representa la consolidación de un liderazgo que no duda en desafiar las normas políticas tradicionales. Sus estrategias de comunicación, su relación a veces confrontativa con grandes empresas tecnológicas y su promesa de “recuperar la grandeza de Estados Unidos” siguen siendo temas candentes tanto dentro como fuera del país.

Por otra parte, el listado de invitados, que incluye a tres expresidentes de Estados Unidos (Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton) y a multimillonarios como Elon Musk o Mark Zuckerberg, añade un matiz llamativo a la ceremonia. Aunque Trump ha tenido encontronazos con algunos de ellos, la dinámica actual parece exigir cooperación y lazos más fluidos, sobre todo en el ámbito económico y tecnológico.

“Inauguration Day” 2025: cronograma de las actividades

Los eventos de la inauguración comenzaron el fin de semana. El sábado se llevó a cabo una recepción en el club de golf de Trump en Virginia, con fuegos artificiales por la noche, y se celebró una cena en honor al vicepresidente electo.

El domingo se realiza la tradicional ceremonia de colocación de ofrendas florales en la Tumba del Soldado Desconocido del Cementerio de Arlington. Luego, Trump debe ofrecer un discurso en un “mitin de la victoria” en el Capitol One Arena de Washington y cerrará la noche con una cena con invitados especiales.

El lunes por la mañana, el presidente electo asistirá a un servicio religioso en la iglesia de San Juan, tras lo cual participará en una recepción junto a Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca, como parte del protocolo de transición.

Hacia el mediodía se lleva a cabo la ceremonia oficial de juramentación en el Capitolio, para después despedir públicamente al mandatario saliente, firmar nominaciones y documentos en la Sala Presidencial y acudir a un almuerzo ofrecido por el Comité Conjunto del Congreso.

El nuevo presidente encabezará el recorrido de tropas y presidirá el tradicional desfile por la Avenida Pennsylvania. Por la noche, están programados varios bailes inaugurales, entre ellos el Baile del Comandante en Jefe, el Baile de la Libertad y el Baile Starlight.

El martes cerrará de forma solemne con un Servicio Nacional de Oración, para finalizar las actividades inaugurales oficiales.

¿Qué expresidentes estarán presentes?

En una señal de respeto institucional, tres exmandatarios han confirmado su asistencia: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, quienes habrían se ser acompañados por sus esposas. También se suman otras figuras políticas de relevancia en la historia reciente de Estados Unidos, como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Sin embargo, destaca la ausencia de la exprimera dama Michelle Obama , cuya oficina anunció que no asistiría, sin ofrecer una explicación pública.

Este gesto, unido a que Michelle Obama tampoco acudió al funeral del expresidente Jimmy Carter, ha despertado interés mediático sobre el nivel de distanciamiento entre la familia Obama y la nueva administración.

¿Qué celebridades estarán invitadas?

La cantante country Carrie Underwood participa en la ceremonia oficial, así como la icónica banda Village People —conocida por el tema “YMCA”— cuya música ha animado distintos actos inaugurales.

Personalidades como Logan y Jake Paul, Theo Von, Dana White, Amber Rose, Caitlyn Jenner, Megyn Kelly, los Nelk Boys y Bryce Hall también asistirán. El Dr. Phil, por el contrario, rechazó la invitación por compromisos en Texas para cubrir el evento con su propio equipo de noticias.

Hulk Hogan, exluchador de la WWE, y el comediante Joe Rogan se encuentran en la lista de figuras mediáticas que estarán presentes. Buzz Aldrin, célebre astronauta de la misión Apolo 11, completa un grupo heterogéneo de invitados, que combina deporte, cultura pop, humor y política en un solo lugar.

¿Qué líderes mundiales acudirán a la ceremonia?

No es habitual que asistan mandatarios extranjeros a las tomas de posesión en Estados Unidos, una tradición que data de 1874. Por lo general, las representaciones diplomáticas corren a cargo de embajadores y enviados especiales.

Sin embargo, en esta ocasión varios líderes han sido invitados: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia y fue, de hecho, el primer líder internacional en reunirse con Trump tras la victoria electoral. También se invitó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aunque su presencia depende de su agenda.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, recibió invitación pero no ha confirmado. El presidente de China, Xi Jinping, ha optado por enviar a un enviado oficial. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, manifestó en redes sociales su intención de acudir si soluciona problemas con la recuperación de su pasaporte. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declinó la invitación y no acudirá. Vladimir Putin no estuvo contemplado en la lista.

¿Asistirá Claudia Sheinbaum a la investidura?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en su conferencia matutina que no fue invitada a la ceremonia, por lo que el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, representará a su país en el Capitolio. La ausencia de la jefa del Ejecutivo mexicano subraya los roces que han surgido recientemente entre ambos gobiernos y abre interrogantes sobre cómo será la relación diplomática durante el nuevo mandato de Trump. Sheinbaum ha subrayado que su administración buscará la colaboración y el respeto, sin subordinaciones.

¿Qué empresarios asistirán?

El panorama empresarial se perfila como un punto fuerte de este acontecimiento. Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos fueron invitados y se sentarán en la plataforma junto al gabinete de Trump.

Mientras que Musk es aliado de Trump en temas tecnológicos y encabeza el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, Zuckerberg y Bezos han tenido choques con el magnate, pero tanto Meta como Amazon habrían hecho generosas donaciones al comité inaugural.

Entre los grandes capitales invitados también figura Carlos Slim Helú , el poderoso empresario mexicano que confirmó su presencia, junto al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, lo que da muestra del interés de las élites económicas en mantener o reforzar lazos con la administración republicana.

Otros nombres destacados incluyen a Tilman Fertitta, dueño de los Houston Rockets y posible embajador en Italia, y a la filántropa Miriam Adelson, una de las principales donantes del Partido Republicano. Uber, bajo la dirección de Dara Khosrowshahi, organiza una fiesta de inauguración junto a Musk y la plataforma X (antes Twitter).

Aun con las críticas que Trump ha dirigido a algunas de estas empresas, la presencia de los titanes empresariales manifiesta la importancia de la colaboración público-privada en la nueva fase de la presidencia.

¿Dónde ver la ceremonia de investidura de Donald Trump?

Las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos ofrecen transmisiones en vivo de la investidura. Asimismo, la Casa Blanca emite la señal de la ceremonia y los actos aledaños a través de su portal oficial.

Para quienes prefieran seguirlo en línea, múltiples plataformas digitales y redes sociales cubren cada detalle. De esta manera, la audiencia mundial podrá presenciar en tiempo real la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y los primeros pasos de su nuevo mandato.