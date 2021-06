Cuatro apasionadas del ciclismo nos platican todo sobre este deporte

Recientemente egresó de la carrera de Mercadotecnia, tiene 23 años, pero comenzó a andar en bicicleta desde los 15, poco a poco fue descubriendo su pasión por el deporte al convertirse en triatleta, y fue por recomendación de uno de sus tíos que realizó su primera carrera.

Para Macarena esta actividad tiene un gran significado, “es mi safe place, me siento segura, me siento yo, cuando voy en bici escapo de mis problemas, me despejo, es una actividad que me llena en todos los sentidos”, además ha hecho nuevos amigos durante las carreras.

