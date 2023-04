Danna Paola y Diego Boneta entre los invitados a la reapertura de la boutique de Tiffany & Co en NY

Tiffany & Co. celebró la reapertura de su tienda insignia recién transformada, en la calle 57 y la Quinta Avenida, conocida como The Landmark. A su llegada, los invitados fueron recibidos en The Landmark y, posteriormente la celebración se llevó a cabo en la boutique que se encuentra a lado, misma que fue la tienda temporal de la Casa durante la construcción de The Landmark.

La exclusiva fiesta inició con un set de apertura por la DJ Mia Moretti, seguido por una actuación de las Radio City Rockettes. Más tarde, los invitados presenciaron un espectáculo estelar de la cantautora estadounidense, Katy Perry. Por último, Mark Ronson cerró la velada con un DJ set.

Katy Perry Cortesía

Entre la gran lista de invitados se encontraron personalidades como Gal Gadot, Hailey Bieber, Jimin, Pharrell, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Zoë Kravitz, Blake Lively, Michael B. Jordan, Eileen Gu, Gabrielle Union, Dwayne Wade, Brooklyn Peltz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Tracee Ellis Ross, Barbara Palvin, Dylan Sprouse, Aimee Song, Simu Liu, Lauren Santo Domingo, Jacob Elordi.

Además, diversas celebridades latinas presenciaron este momento histórico para la Casa, entre ellos: Anitta, Danna Paola, Juan Pablo y Andrés Zurita, Adria Arjona, Diego Boneta y Ronaldo.