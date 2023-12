De Tamara Falcó a Michelle Salas: Todas las celebs que enamoraron con sus bodas en 2023

El año va terminando y como era de esperarse, hacemos un recuento de todos los momentos más icónicos del año. Dicen que en la vida de una mujer no hay momento más importante que el día de sus bodas, y aunque nos encantaría debatirlo, muchas celebs compartieron su viaje nupcial con los medios este año. Para que te enteres, por si no lo tenías en el radar, estas fueron todas las celebs que celebraron su boda este 2023 desde Tamara Falcó hasta Michelle Salas.

Tamara Falcó

Empezamos fuertes con una de las bodas más anticipadas del año. Después de un messy breakup y una cantidad insuficiente de rumores, Tamara Falcó, la royal e influencer española dio el “Sí” definitivo a su fiancée Iñigo Onieva. Su unión ha sido una de las bodas más mediáticas de la década, pero sin duda fue una celebración sinigual que nos hace cuestionar si el amor verdaderamente debe perdonar todo. Tamara Falcó deslumbró con un vestido clásico muy adhoc con su su personalidad. Iñigo Onieva y Tamara Falcó celebraron una larga luna de miel que compartieron a través de sus redes sociales y decir “fomo” es poco.

Instagram

Michelle Renaud

En exclusiva con sus servidores, Caras, la actriz mexicana nos abrió las puertas a una ceremonia especial donde celebró su lazo matrimonial con Matías Novoa. Tras haber compartido la noticia de su compromiso en mayo de 2023, la actriz lució un hermoso vestido blanco en la portada de Caras.

Michelle Salas

El rayito de sol de México, Michelle Salas. La hija del cantante, Luis Miguel, celebró su boda en Italia junto a (más o menos) 500 de sus closest friends. La boda fue nada menos que un espectáculo total e incluso semanas antes de ocurrir, ya tenía a todos los medios preguntándose dónde y cómo es que se llevaría a cabo la celebración. Su estricta no phone policy tenía a todo mundo en la expectativa, pero ciertas fotos que confirmaron la visita de su padre y que revelaron la magnitud del evento afirman que la boda de Michelle Salas es una de las más viral de las celebs en todo 2023.

Instagram

Paulina Goto

Otra exclusiva con Caras. La actriz mexicana Paulina Goto se robó el corazón de los televidentes mexicanos en los 2010s por su rol protagónico en distintas telenovelas. Ahora, se roba el corazón de muchos medios con una boda espectacular que celebró a mediados del 2023. Su esposo Rodrigo Saval, compartió la felicidad que sintió al haber contraído matrimonio con Paulina Goto tras meses de espera y compromiso.

Sofia Richie y Elliot Grainge

Talk about a wedding! Esta fue una de las bodas más virales en el 2023, no solo por ser una boda espectacular con lo mejor de lo mejor en vestidos, venue y decoración, sino porque creó una serie de distintas tendencias para la bridal fashion. Desde su look sencillo pero elegante, worthy of a royal, hasta el maquillaje que aunque parecía de un millón de dólares, el makeup artist reveló los secretos para poder recrearlo.

Las bodas de las celebs fueron un sueño hecho realidad este 2023, y no nos queda más que esperar que el Año Nuevo nos traiga nuevas parejitas que nos den de qué hablar.