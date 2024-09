Doce famosos que apoyan a Donald Trump en su camino a la Presidencia de los Estados Unidos 2024

A medida que las elecciones presidenciales de 2024 se acercan en Estados Unidos, personalidades de diferentes ámbitos revelan sus preferencias y hacia a quién dirigen su apoyo.

En el caso de Donald Trump, el candidato republicano continúa recibiendo apoyo de diversas figuras prominentes del entretenimiento y el deporte. Este respaldo muestra la influencia de Trump en varios sectores, como la música, el deporte y la televisión.

¿Qué deportistas apoyan a Donald Trump?

1. Conor McGregor: El luchador de artes marciales mixtas ha llegado a expresar abiertamente su admiración por Trump, a quien llama un “presidente fenomenal”.

2. Jorge Masvidal: Este luchador de UFC muestra su apoyo por el impacto positivo que cree que Trump ha tenido en la economía y el empleo.

3. Herschel Walker: Exjugador de la NFL y amigo personal de Trump, Walker es un defensor activo, incluso participa en la Convención Nacional Republicana.

4. Colby Covington: Otro luchador de UFC, conocido por su ferviente apoyo a Trump y por llevar con frecuencia la gorra “Make America Great Again”.

¿Qué celebridades de la música y la actuación dan su apoyo a Trump?

5. Kid Rock: Una presencia frecuente en eventos del expresidente, este legendario músico muestra su apoyo a través de fotos con Trump, además de ser abiertamente vocal en su apoyo.

6. Jon Voight: El actor, padre de Angelina Jolie, ha sido un firme partidario de Trump por años y no duda en mostrar su apoyo en múltiples campañas electorales.

7. Taryn Manning: La actriz de “Orange is the New Black” declaró que Trump es su “héroe”, se le ha visto apoyarlo en varias ocasiones.

8. Scott Baio: El actor de “Happy Days” también es un partidario activo, incluso ha participado en la Convención Nacional Republicana y en campañas para Trump.

9. Jason Aldean: Este artista country no duda en mostrar un apoyo continuo a Trump, e incluso mantiene una amistad con él.

10. Kanye West: Después de haber apoyado a Trump durante su presidencia de 2016-2020, Kanye ha renovado su apoyo para la campaña de 2024.

11. Anuel AA: El reguetonero puertoriqueño recientemente participó en un mitin de Trump donde declaró que lo considera el mejor presidente que el mundo haya visto.

12. Justin Quiles: Reguetonero nacido en Connecticut que creció en Puerto Rico, también participó en el reciente mitin donde dejó clara su admiración por el que considera como el presidente más honesto.

🚨 El cantante puertorriqueño ANUEL AA se acercó a Donald Trump para saludarlo y brindarle su apoyo en la esta Elección Presidencial. pic.twitter.com/899sXhY11G — El Trumpista (@ElTrumpista) August 30, 2024

Estas celebridades, que varían desde deportistas hasta actores y músicos, han mostrado su apoyo a Donald Trump por diversas razones, desde la amistad personal hasta el acuerdo con sus políticas, particularmente en términos económicos y de seguridad. A medida que las elecciones se acercan, el apoyo de estas figuras públicas podría desempeñar un papel importante en la dinámica de la campaña.