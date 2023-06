Doctor David de Rungs: la importancia de la autenticidad

Desde el inicio de los tiempos, los estándares de belleza han sido establecidos de forma social, únicamente por nosotros, los seres humanos. Sin embargo, existe un tipo de belleza que proviene de la naturaleza, la cual además es perfecta, simétrica y trascendente.

En palabras de De Rungs, es este el tipo de belleza al que no debemos tenerle rechazo, ya que solo resalta aquellas cosas con las que nacimos.Gracias a Fibonacci conocemos lo que es la proporción áurea y es algo por lo que David se guía.

Algo que hoy sabemos, es que los primeros humanos no se conocían a ellos mismos ya que no existían los espejos, poco a poco fueron descubriendo su reflejo en cuerpos de agua y posteriormente en distintas culturas ya surgió el maquillaje” explica.

Como el menciona, el resaltar la belleza no es algo contemporáneo, a través de la historia, todas las culturas han incorporado pigmentos, frutas e incluso insectos para crear su propio maquillaje. Posteriormente, fueron accesorios como las gemas, coronas, brazaletes y collares, las que se volvieron una parte importante de la cultura y la belleza antigua.

De la misma forma en que fuimos evolucionando, los estándares de belleza aumentaron. Actualmente con un sinfín de redes sociales, el humano busca asimilarse a los estándares con los que somos bombardeados constantemente. El argumento del Doctor David, es no buscar asimilarse a ellos, sino resaltar la belleza individual de cada quien.

“El cuerpo es un templo, hacemos ejercicio para sentirnos bien física y mentalmente. Cuando salimos del gimnasio, nos sentimos bien porque liberamos endorfinas, nuestros niveles de ansiedad bajan y nuestro ritmo cardiaco aumenta. Lo mismo pasa cuando nos vemos en el espejo al cortarnos el pelo, hidratarnos la cara o ponernos maquillaje. Hoy en día podemos incluso mejorar todo eso, siempre y cuando caigamos dentro de los estándares naturales de belleza.

No cabe duda que la medicina es una vocación con la que nace y en palabras del Dr. David, son varios sentidos personales los que lo llevaron a terminar en medicina.

Cortesía

“Desde que tengo uso de memoria quería ser médico porque me daba muchísima curiosidad, esto se recalcó cuando desgraciadamente mi padre falleció por un infarto al miocardio. Entonces dije yo voy a ser doctor porque no quiero que ningún niño sufra lo que yo sufrí.”

El proceso de estudiar medicina consta de pasar por un largo proceso de rotaciones dentro de numerosas especialidades. Cardiología, geriatría, trauma, oftalmología y más. Para el doctor David, fue hasta que rotó dentro de cirugía plástica en el Hospital Jackson Memorial en Miami, que finalmente encontró su definitiva vocación.

“Después de haber visto cirugía de reconstrucción de mama, quitar lunares malignos y reconstruir un paladar hundido, me di cuenta que la cirugía plástica reconstructiva tenía un poco de las otras especialidades. Tenía la parte reconstructiva y al final la estética, a mi me fascina dibujar entonces es algo con lo que conecté y me encantó”, comparte.

Vivimos en un planeta de constante y rápido cambio, el mundo de la medicina es un claro ejemplo de ello ya que en los últimos 50 años, han habido más cambios y revoluciones tecnológicos medicinales que en los 100 anteriores. Con esto es importante preguntarnos ¿Hacia dónde va la medicina? ¿Qué cambios o descubrimientos nos esperan en el futuro? Esto es lo que nos comparte el cirujano:

“La medicina evoluciona a la par de los seres humanos, claro que se enfrenta con otros obstáculos pero nuestro cuerpo se fortalece gracias a ellos. Entonces poco a poco estamos logrando curar enfermedades que antes se consideraban letales. En el sentido de la cirugía plástica, gradualmente van saliendo técnicas quirúrgicas que ya existían desde los inicios, pero ahora se actualizan volviéndose relativamente nuevas, a comparación con otras especialidades”, explica.

Actualmente dentro de su expertise, el Doctor se encuentra en el núcleo de investigación en encontrar remedios para condiciones como celulitis, cicatrices y otros gajes de la vida que por ahora no tienen remedio o forma de detenerlos.

Finalmente, el Doctor De Rungus se despidió compartiendo un poco de sabiduría para cualquiera que quiera dedicarse a la medicina.

“Tienen que concientizarse con una cosa. Sigan y persigan sus sueños por qué los van a llegar a cumplir. Si es una especialidad muy dedicada y a la cual es muy difícil entrar, entonces tienen que sacar lo mejor de sí mismos en todos los rubros. Si son persistentes, dedicados, lo hacen con la mejor intención,tienen respeto y entusiasmo por esta vida van a poder entrar a la especialidad que ustedes quieran”, declaró.