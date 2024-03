Drake Bell escribió una canción acerca del abuso que sufrió cuando era adolescente

Drake Bell reveló que escribió una canción acerca del abuso sexual que sufrió cuando era adolescente y estelarizaba la serie “Drake & Josh” en Nickelodeon. El tema se incluyó en su primer álbum e insinuaba lo que dio a conocer hace poco en el documental “Quiet “Quiet on Set: The Dark Side of Children TV”.

Fue en TikTok donde el actor de “Drake & Josh” aclaró que escribió “In the End”, una canción incluida en su álbum debut de 2005, “Telegraph”, como respuesta al dolor del abuso sexual que enfrentó por parte del entrenador de diálogos de Nickelodeon, Brian Peck. “Escribí esta canción cuando tenía 15 años sobre lo que sucedió antes de que se lo dijera a alguien”, compartió Bell en el video.

En “In the End” se escuchan líneas que cuestionan: “Al final, ¿eres más fuerte? ¿Ya no necesitas recuperarte?

Brian Peck fue arrestado en 2003 y condenado por abuso infantil en 2004.

Drake Bell hará referencia a su amor por México en su próximo disco

Drake Bell lanzará su sexto álbum, “Non-Stop Flight” en algún punto de este año y su primer sencillo, “I Kind of Relate”, presenta un video que hace referencia directa a algunos de los incidentes que ha sufrido el cantante a lo largo de su carrera, incluido el abuso que sufrió cuando era adolescente.

“No quiero sonar como si hiciera esto como promoción o algo así, pero estoy trabajando en un nuevo álbum, acabo de lanzar un nuevo video musical que habla de esto”, dijo Bell en una entrevista en The Sarah Fraser Show. “La escena inicial trata sobre lo que hablé en el documental, mi accidente automovilístico y mis días en rehabilitación”.

Hay una parte en la canción en la que Drake dice: “Estoy huyendo/ Del abuso y toda la vergüenza”, y otra en la que s escucha: “Encontré amor en México/ Porque nadie quiere escucharme en los Estados (Unidos)”, algo que refleja claramente el sentir del cantante, quien se siente como en casa cuando está aquí. En “I Kind of Relate” Drake también hace referencia a su divorcio, que apenas sucedió en 2023.

