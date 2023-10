Edward Castillo nos revela los detalles de su personaje en Minas de Pasión

Fotos @carlosanmontoya

El actor nos comparte su emoción de participar en este proyecto.

“Nos encontramos muy felices todos y la verdad es que lo estamos haciendo con mucho cariño. Cuando nos llegó esta historia, nos fuimos encariñando e identificando con los personajes y sus trayectorias”.

Edward comparte además, que al interpretar un personaje, siempre podemos aprender mucho de ellos. Tanto para bien como para mal. De un lado se te facilitan ciertas cosas pero por el otro lado, pueden volverse difíciles si es un tema alejado del actor.

“Básicamente a lo largo de la historia hay altas y bajas, tanto de manera personal para Gael, como para su familia pero todos son superados con buena actitud y con su apoyo, lo cual es algo con lo que yo conecto mucho, ya que en mi vida personal ha sido de la misma manera. En las cosas con las que tal vez no conecto tanto, es con el recibir estas decepciones de una misma persona, Gael sigue ahí pero la verdad es que yo no tendría la misma paciencia. El tema es que cuando es familia, a veces sí debemos de tolerar esos golpes”, agrega.

Edward explica que a veces es normal sentir que nuestra vida se vuelve monótona e incluso podemos llegar a creer que la de los demás es mucho más interesante. Sin embargo, es importante recordar que si nosotros pensamos eso, es muy probable que más gente también lo piense, resultando en que en realidad, tal vez nuestra vida no es tan monótona como creemos que es.

“Los actores tenemos esa ventaja, tenemos la oportunidad de transitar a través de la vida de otros y creo que debemos hacerlo para bien. Mientras te aporte a ti, tu familia, amigos o gente que te rodea, yo creo que está perfecto”, comparte.

Cada artista ha tenido ese momento en su trayectoria en que le abrió los ojos y le hizo darse cuenta que este mundo era en el que ellos querían estar, y para Edward no fue distinto , ya que en palabras del actor, ha tenido una fascinación por el arte desde que era muy joven.

“Desde que tengo memoria he compuesto música, canto y tocar instrumentos me encanta. Además soy diseñador gráfico entonces un día simplemente comparé estas artes y me di cuenta que todas tenían cosas en común. A mi además me fascina el cine, desde siempre he ido muchas veces por mi cuenta. Así es como me di cuenta que ese sentimiento de emoción que me surgía al ver una película, quería ahora transmitirlo. Y si ya sabía que se podía hacerlo a través de la música, decidí que en la televisión no debía ser tan diferente de lograr. Estoy sumamente agradecido con mi familia y con dios por todas las oportunidades que me han dado”.

Al presenciar arte desde muy joven en la manera que fuera, el actor sabía que quería comunicar ese enchinamiento de piel que él sentía cuando veía algo. Por lo mismo, es que decidió dedicarse a la actuación. Por otro lado, comparte que algo que considera triste es que la vida tiene un fin, y por lo tanto no podremos aprender todo lo que nos gustaría.

“Tener en nuestras manos esta vida y esta fuerza que nos permite aprender lo que queramos es sumamente valioso, definitivamente nos vamos a ir queriendo haber aprendido algo más, pero por eso debemos de tratar de vivir al máximo”, menciona.

Finalmente, Edward comparte que estamos en esta vida por tiempo finito y por ello debemos disfrutar, agradecer, explorar y amar al máximo. “La vida es de incertidumbres entonces mínimo debemos de abrazar la certeza en que vamos a darlo todo, mientras estemos en ella”.