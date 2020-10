El día que Barack Obama condecoró a Mario Molina

La tarde del 7 de octubre falleció el Premio Nobel de Química 1995, recordamos cuando fue condecorado con la medalla Presidencial de la Libertad.

El 20 de noviembre de 2013, el Doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, recibió en Washington D.C. la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En una ceremonia en la Casa Blanca, Molina, junto con quince personalidades que fueron igualmente reconocidas, tres de ellas de manera póstuma, recibió la condecoración.

La medalla, que ese año cumplió su 50 aniversario, fue establecida en 1963 por el presidente John F. Kennedy como la concesión civil más alta en los Estados Unidos para reconocer a aquellas personas que han realizado una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, cultural o en otras importantes iniciativas públicas o privadas.

Durante la entrega de la condecoración a Mario Molina se dijo: “La curiosidad y creatividad que inspiraron al Dr. Molina de niño a convertir un baño de su casa en un laboratorio lo han llevado por décadas de investigaciones científicas.

“Nacido en México, la pasión del Dr. Molina por la química lo trajo a Estados Unidos, donde sus investigaciones sobre clorofluorocarburos resultaron en hallazgos en nuestro entendimiento de cómo éstos destruían la capa de ozono.

“El impacto de sus descubrimientos se extiende más allá de esta rama, influyendo políticas ambientales y promoviendo concientización internacional además de la obtención del Premio Nobel de Química en 1995. Hoy, el Dr. Molina permanece como un líder mundial, continuando estudios sobre calidad del aire, cambio climático, y el medio ambiente que nos conecta a todos.”

El discurso de Mario Molina

Durante su discurso, el investigador mexicano y Nobel de Química 1995 expresó que el reconocimiento que le hacían era un honor ya que no solo se le reconocía el trabajo que realizó como científico durante muchos años, sino en cómo estos descubrimientos y su continua labor a favor del planeta han beneficiado a la sociedad.

“Para mí es un reconocimiento muy especial ya que no nada más lo recibo por el esfuerzo que he realizado en la rama científica, sino también por mi continua labor a favor del medio ambiente. Me complace compartir este momento con personalidades de tanta trascendencia, especialmente con el expresidente Bill Clinton con quien tuve el privilegio de trabajar durante su administración como miembro del grupo de asesoría científica”, expresó.

Tras recibir la condecoración, Mario Molina y su familia fueron invitados a una cena en honor a los galardonados en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana.

