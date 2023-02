El diseñador Álex Siordia nos habla de su nueva colección

Álex Siordia nos comparte su experiencia siendo el artista Cloe Gallery 2023 con su colección inspirada en su obra My Life Is In Your Hands.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Cortesía

Desde el 2017 se creó la plataforma Cloe Gallery con la intención de darle visibilidad a nuevos talentos para que, a través de la marca, exploten su creatividad trabajando de la mano de Cloe. Cada año, diferentes personalidades involucradas en el ámbito del arte y la moda, plasman su obra en una colección cápsula de edición limitada de Cloe; este 2023 Álex Siordia, diseñador industrial, apasionado por la música y la cocina, tuvo la oportunidad de explotar la creatividad de su obra este año. “Colección de 9 piezas es como parte de Cloe Gallery, cada año nos prestan sus productos como un nuevo lienzo para hacer una colaboración y hacer del producto arte objeto. La colección se llama My life is un your hands, es un tributo a la gente que me inspira.” Álex Siordia

¿Cómo fue trabajar de la mano de Cloe?

A.S: Ha sido una de las colaboraciones que más he disfrutado, al trabajar de la mano del equipo de diseño de Cloe para crear la integración del producto, se siente muy redondo y completo. Desde la primera junta todo se sintió muy orgánico, desde el principio compartimos la misma idea. Mi propuesta habla sobre la mujer, un homenaje a la mujer y es la inspiración principal de la marca, conectó muy bien. Hacer sentir bien a la mujer, compartimos valores.

¿Qué conforman tus obras de esta colección?

A.S: Son 9 piezas, bolsos, calzado, equipaje, lentes, relojes, billeteras, cosmetiqueras, mochilas y pañaleras, todas creadas con formas simples y colores brillantes.

¿Qué impacto esperas de esta colección en las mujeres?

A.S: Que las mujeres lleven una parte de nuestro arte bajo el brazo. Espero que muchas se identifiquen con alguna de la s4 chicas que ilustre, que le den personalidad y conecten esta compañía, porque eso es la moda, es una compañía que para nosotros que cuenta una historia.

¿Cuál fue tu parte favorita de haber trabajado en esta colección?

A.S: Me dieron el lienzo completamente abierto, tuve toda la libertad creativa de proponer lo que yo quisiera y el resultado fue bueno, perfecto diría yo. Mi parte favorita fue ver la muestra, ver el producto físico terminado y exponiendo el arte de la creatividad.