El MAP celebra 17 años de enaltecer el arte popular mexicano

El Museo de Arte Popular cumple 17 años de promover y difundir el trabajo de los creativos en México. El edificio fue inaugurado en 1928, solía ser la sede de la Inspección General de Policía y del Cuartel Central de Bomberos, hasta que Marie Thérèse Hermand de Arango vio potencial para invertir en este edifico y crear el MAP como lo conocemos hoy en día.

Ahora tras tantos años de trabajo cuenta con embajadores como el bailarín mexicano, Isaac Hernández ganador del premio Benois de la Danse 2018, quien participa en exposiciones especiales como Experiencias Sensoriales en el MAP.

El espacio se ha caracterizado por ser la casa de todos los artesanos, creando talleres incluyentes, concursos de alebrijes monumentales, papalotes y piñatas, entre otras actividades.

Hoy cuenta con un renovado patronato de Amigos del MAP, incluyendo sangre joven al equipo, junto con la nueva presidenta Mercedes Vigil, quien Marie Thérèse nombró en vida y nos comunica su felicidad al formar parte de este proyecto, “yo me siento muy afortunada de haber estado tan cerca de Marie Thérèse, a quien consideré primero que nada una gran amiga -en verdad tuvimos una relación cercana-, después mi mentora, porque aunque yo ya tenía todo este amor por el arte popular, ella me impulsa, me invita a formar parte de Amigos MAP me da un lugar en el cual yo puedo apoyar directamente a los artesanos mexicanos, no solamente admirar el trabajo, sino ya estar en una posición donde puedes apoyar para cuidarlo, para que siga creciendo”.

En la última entrevista con CARAS, Marie Thérèse nos comunicó su visión para el museo, “mi sueño es consolidar a un grupo de gente joven y comprometida que se identifique con la hermosa artesanía mexicana, para preservar el trabajo de los artesanos, con salarios justos y dignos, así como alimentar los conocimientos de las futuras generaciones posicionando las exposiciones y el nombre de México en distintos museos del mundo”.