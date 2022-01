El mensaje que Tania Ruiz le envió al hijo de su novio Peña Nieto

La guapa modelo potosina Tania Ruiz, ha demostrado en más de una ocasión la excelente relación que tiene con los hijos de su novio, el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Por Redacción CARAS

En esta ocasión, Tania Ruiz publicó en sus redes sociales una cariñosa felicitación de cumpleaños para Alejandro Peña Pretelini, hijo de su actual pareja.

La modelo ha compartido varios momentos junto a los hijos del exmandatario mexicano, con quienes mantiene una gran relación.

Por este motivo, felicitó a Alejandro Peña Pretelini, hijo del priista mexiquense, quien cumplió 24 años y recibió las felicitaciones de sus familiares y amigos más cercanos, incluyendo a Tania Ruiz.

“Mi Ale, feliz cumple. Sabes que se te quiere y no está de más decirte lo especial que eres para nosotras. Te queremos mucho, que siempre seas muy feliz”, escribió en sus historias de Instagram, donde publicó fotografías de Alejandro abrazando a la hija de Tania, la pequeña Carlotta, de seis años de edad.

En la publicación, la potosina puso de fondo la canción A New Day Has Come, de la cantante canadiense Celine Dion.

Tania posteó una imagen más de ella junto a Alejandro, en la que se lee, “Happy Birthday”, con el tema musical de fondo Celebration de Kool & The Gang.

No es la primera vez que Tania Ruiz hace uso de sus redes sociales para felicitar a los hijos de Peña Nieto en su cumpleaños. Además, en diciembre del año pasado compartió fotografías junto a Paulina y Nicole Peña, con quienes pasó la Navidad.