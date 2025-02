El Papa Francisco, en estado crítico: esto dijo un médico experto sobre la salud del pontífice

El Papa Francisco sigue en estado crítico por una neumonía bilateral, hecho por el que ha estado hospitalizado desde el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma.

El pontífice continúa recibiendo oxígeno de alto flujo luego de que su bronquitis derivara en la neumonía en ambos pulmones, además, el sábado pasado presentó una “crisis asmática prolongada, que requirió aplicación de oxígeno, según el reporte médico, así como problemas hematológicos que requirieron de “la administración de una transfusión sanguínea”.

Por otra parte, el Papa Francisco enfrenta un nuevo revés en su salud, pues el policlínico de Gemelli confirmó que, aunque presenta estabilidad en su estado en general, sufre insuficiencia renal en fase inicial, lo que ha causado gran preocupación.

¿Qué opina un médico experto sobre la salud del Papa Francisco?

El doctor Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía en la Universidad de George Washington fue entrevistado por CNN respecto al análisis de sangre que le fue realizado al Papa Francisco recientemente, el cual reveló la insuficiencia renal del pontífice, y esto fue lo que dijo: “Sugiere que el Papa está decayendo ahora. En primer lugar estoy impresionado con el nivel de detalle saliendo del Vaticano, normalmente una entidad como el Vaticano o el Palacio de Buckingham o la Casa Blanca le dirían al público sobre la salud de un principal solo lo que ellos realmente quieren que el público escuche y ahora creo que nos dicen lo que el Vaticano cree que necesitamos oír y el mensaje es que el Papa se está deteriorando”.

“Los riñones funcionan para filtrar fluidos y electrolitos y eliminar toxinas, pero los riñones son muy sensibles a los cambios en el estado general del paciente, incluyendo la presión arterial y en general si el paciente está séptico y cualquier enfermedad grave puede causar una disminución significativa de la función renal”.

Salud del Papa Francisco Intagram @vaticannews.es

El médico explicó que esta es una señal muy clara de que la salud del Papa Francisco está mermando y su condición no parece mejorar.

“En un paciente crítico como el Papa los riñones son una especie de canario en la mina de carbón y una vez que se empieza a ver el deterioro de la función renal a menudo es una señal muy ominosa y 24 horas después de lo que parece haber sido un episodio en el que el Papa tuvo dificultades para respirar y necesitó oxígeno de alto flujo, la disminución de su función renal sugiere un deterioro significativo en su estado general”

El experto señaló que, para que el Papa Francisco mejore, lo que espera ver es que su requerimiento de oxígeno sea significativamente menor, que su función renal se haya normalizado o que el pontífice esté caminando por los pasillos, pues eso daría señales de mejora, sin embargo, Jonathan Reiner explica que, desafortunadamente “el tenor de los mensajes del Vaticano es una imagen general de un hombre críticamente enfermo que no parece, al menos en este momento, estar recuperándose muy bien”.

El Papa Francisco ha atravesado varios problemas de salud. INSTAGRAM

¿Qué es la insuficiencia renal?

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos, se dice que una persona tiene insuficiencia renal si la función renal disminuye a menos de un 15 por ciento de lo normal.

Los riñones cumplen una función vital en el equilibrio del cuerpo, filtrando toxinas y regulando los niveles de minerales, producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y producen glóbulos rojos, además de mantener los huesos fuertes. La insuficiencia renal significa que los riñones ya no funcionan lo suficientemente bien como para realizar estas funciones.

Cuando estos órganos comienzan a fallar, pueden desencadenarse varias alteraciones que afectan el bienestar del paciente.

Los síntomas pueden comenzar tan lentamente que la persona podría no notarlos de inmediato. Algunos síntomas son:

Hinchazón, generalmente en las pienas, los pies o los tobillos

Dolores de cabeza

Picazón

Sentirse cansado durante el día y tener problemas para dormir por la noche

Sentirse mal del estómago, perder el sentido del gusto, sentirse inapetente o adelgazarse

Producir poca o nada de orina

Calambres musculares, debilidad o entumecimiento

Dolor, rigidez o líquido en las articulaciones

Confusión, problemas de concentración o problemas con la memoria

Los problemas que puede desarrollar una persona con enfermedad renal son:

Presión arterial alta

Enfermedad cardiaca

Anemia

Trastorno mineral y óseo

Desnutrición



¿Qué es la neumonía bilateral, la condición que sufre el Papa Francisco?

El Papa Francisco desarrolló una neumonía en ambos pulmones, según dieron a conocer desde el Vaticano.

“La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió el Santo Padre (...) demostró la aparición de una neumonía bilateral, que requirió tratamiento farmacológico adicional”, dijo el Vaticano recientemente.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la neumonía es una infección provocada por diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos, que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Estos sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca síntomas como tos con flema o pus, fiebre, dolor en el pecho al respirar o toser, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos, dificultad para respirar, temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil).