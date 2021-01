Ella es Bibiana Domit, la sobrina artista de Carlos Slim, y ésta es su obra

A través de ilustraciones que han decorado muros desde Abu Dhabi hasta Key Biscaine, la sobrina de Carlos Slim busca dejar otro tipo de legado. Ella es la artista Bibiana Domit.

De raíces mexicanas y libanesas, Bibiana conoce bien el mundo de la socialite mexicana. Pero su verdadera pasión se encuentra frente a un lienzo en blanco, con los audífonos puestos y el pincel en la mano. Su obra ha sido admirada por personajes como Borja Thyssen, hijo de la baronesa Carmen Cervera, y Sandra García-Sanjuán, fundadora de la gala Starlite.

La pintora tiene un claro compromiso con la creación: transmitir valores positivos a la sociedad a través de los personajes con los que da vida a sus murales. Su trabajo se alimenta también de su escritura, donde los Tullys comunican su alegría por la vida en cuentos infantiles.

Desde el 2001 ha expuesto y trabajado en la Ciudad de México, en la isla de Key Biscaine donde tiene su estudio, hasta España y en la Marbella International Art Fair e incluso en los Emiratos Árabes Unidos.

“Yo no busqué las cosas, estaban ahí y las intervine, se aparecieron, nunca fui a comprarlas o conseguirlas, la inspiración me permitió verlas,” expresó al periódico Reforma en una entrevista del año pasado. “Con esto quiero transmitir que así es la vida, ya todo está frente a ti; por ejemplo, todos los sueños que no has alcanzado, sólo no los ves por ciertas trabas de la cabeza”.

Sus presentaciones en vivo muestran como da vida y color a cada una de sus obras, ya sea con tonos de rosa mexicano, o dorado. Lo que busca es transimitir energía positiva, por lo que para cerrar el 2020 creo una nueva colección a partir de objetos intervenidos. Entre los artistas que la inspiran se encuentran Pablo Picasso, Vasili Kandinski, Mark Rothko y Damien Hirst.

En su último post de Instagram, Bibiana Domit recordó el momento donde Larry King, el legendario presentador, la entrevistó hace algunos años, y ha estado revelando algunas de sus obras más recientes.