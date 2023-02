Ellas son seis mujeres filántropas que ayudan a diferentes causas

DANIELA ANCIRA- LA CANA

¿Cómo inicia la CANA?

La CANA inicia en el 2013 en la carrera, con un programa de asesoría jurídica gratuita en los penales; visité las cárceles y aprendí que todo cuesta adentro, desde artículos de higiene personal, recibir visitas, una almohada, entre otros. Tres años después, en 2016, se constituyó como una organización para llevar actividades productivas a prisión y brindarles fuentes de empleo que les permitan a las mujeres tener un ingreso.

¿Cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado?

Hacerle entender a la sociedad que trabajar e invertir en las cárceles, es invertir en un México más seguro, es brindar segundas oportunidades para que esas personas, el día de mañana, puedan realmente regresar a la vida en sociedad y aporten de manera positiva. Ha sido un reto enorme, desde gente que no quiere comprar nuestros productos o empresas que no quieren involucrarse con nosotras, porque ven la prisión como lugares de castigo y no como lugares de oportunidad y reinserción social.

¿Cuáles han sido sus principales logros?

Hoy ya somos 40 personas en el equipo, ya replicamos el modelo en seis reclusorios en el Estado y Ciudad de México. Vamos a inaugurar una casa de medio camino para mujeres que salen de prisión, será la única en el país donde se les da un hogar temporal en lo que rehacen sus vidas y consiguen un trabajo.

“Mi causa es luchar por las mujeres de este país para brindar mejores oportunidades”.

ANDREA MANCERA- FUNDACIÓN AYUDA Y SOLIDARIDAD CON LAS NIÑAS DE LA CALLE

¿Cómo inicia la Fundación?

Ayuda y Solidaridad es una institución de asistencia privada fundada en 1993 por un grupo de mujeres preocupadas por brindar atención y un ambiente de cariño a niñas, adolescentes y jóvenes en situación de abandono y riesgo social, a través de un programa de casa hogar, salud, formación y gestiones que contribuyan digna e integralmente a su autonomía.

¿Cuáles han sido sus principales logros?

La Institución promueve que las mujeres jóvenes desarrollen autosuficiencia financiera, autonomía emocional y habilidades sociales. Dicho lo anterior, en los últimos años, hemos tenido muchos casos de jóvenes que egresan alcanzando su máximo nivel académico de acuerdo con sus capacidades y con un ahorro.

¿Cuál es su principal motivación?

Las mujeres. Actualmente hay 81 niñas, adolescentes y jóvenes viviendo en la casa, pero tenemos capacidad para 100 y queremos recaudar los fondos necesarios para poder ayudar a más.

“Al ayudar, terminas llevándote más tú de lo que das, y hay muchas formas de hacerlo, desde ser voluntario e ir a fundaciones, hasta dar donativos que hacen la diferencia”.

DIANA FRIEDEBERG- PANTHERA

¿Cómo inició tu gusto por la filantropía?

Creo que lo aprendí de mi mamá que siempre trabajó como voluntaria en orfanatos y me llevaba con ella para que la ayudara. Me decía mucho que era muy importante dar a quien menos tiene en este mundo. Sin embargo, yo me incliné más por causas de conservación del medio ambiente porque me fascina la naturaleza y los animales.

¿A qué se dedica Panthera?

Panthera se dedica a la conservación de felinos amenazados en todo el mundo. Tenemos programas en alrededor de 40 países. En América, trabajamos principalmente en la iniciativa del corredor del jaguar que busca conectar las poblaciones de estos animales aisladas en toda su área de distribución actual, desde México hasta Argentina. Estas conexiones se hacen mediante corredores biológicos y en estas áreas trabajamos en conjunto con las comunidades locales para permitir el paso de los felinos y que ellos se vean beneficiados de alguna manera por su presencia. Trabajamos siempre en colaboración con otras organizaciones, instituciones académicas y gobierno.

“Siempre supe que quería dedicar mi vida a apoyar esta causa de alguna manera, poner mi granito de arena por un mundo mejor”.

MERCEDES CASTAÑEDA- REINSERTA

¿Cómo inició Reinserta?

Reinserta fue creado en el 2013, con el objetivo de cambiar la seguridad del país. Entendiendo que los problemas del Sistema Penitenciario eran severos y de gran alcance. Decidimos apostar por trabajar con las poblaciones más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y madres en contacto con las cárceles en México. Durante más de 9 años construimos y fortalecimos modelos exitosos de atención psico-social para niñas y niños que nacen y viven en prisión con sus madres y para adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción.

¿Cuáles han sido sus principales logros?

En 10 años hemos logrado operar en 10 centros penitenciarios en la Ciudad y Estado de México, así como en Nuevo León; hemos construido espacios libres de violencia para niñas y niños en cinco centros penitenciarios. Asimismo, hemos logrado que más de 850 adolescentes y jóvenes mantengan un índice de no-reincidencia (93 por ciento del total). Nuestros modelos de intervención son avalados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Grand Challenges Canada, y recibimos su apoyo desde 2015 y 2019 respectivamente.

“Seguiremos proponiendo cambios estructurales para vivir en un país en el que la infancia y la adolescencia no estén en peligro”.

PAOLA KURI - FUT SIN GÉNERO

¿Cómo inicia tu amor por el futbol?

Aprendí a jugar futbol solita, pues cuando yo era chica no habían escuelas de fut para niñas y, mucho menos equipos. Tampoco estaba bien visto que las niñas jugáramos futbol. Yo salía al jardín de mi casa, había bonches de hojas que caían del árbol y tiraba el balón, imaginando que eran mis contrincantes y que estaba jugando un partido en el Azteca.

¿Cómo inicia Fut sin género?

En 2015 tuve la suerte de que se hizo viral un artículo que escribí que hablaba sobre la equidad de género en el fut y proponía la creación de una liga profesional.

“Yo no quiero volver a escuchar o ver que una mujer no pueda jugar futbol, porque le dicen que no por su género”.

PAOLA ALBARRÁN- BALLET TELETÓN

¿Cómo inició el Ballet Teletón?

Fue en el año del 2013, yo estaba recién casada y cuando llegué a la fundación, me preguntaba qué podía hacer, qué sabía hacer. Fui tejiendo el saber hacer, con el querer hacer y para quién. Este proyecto, se ha convertido en mi misión de vida.

¿Dónde son impartidas estas clases?

Estamos presentes en nueve Crits, y este año abrimos el décimo, estamos en la Ciudad y el Estado de México, Querétaro, Guadalajara, Tijuana, Chiapas, Coahuila y este año abriremos Pachuca. También tenemos clases vía Zoom y contamos con un programa que se llama “A Liberarte”, que son clases grabadas, dirigidas a distintos grupos vulnerables de la sociedad; cárceles, casas hogares, centros de día y orfanatos. Tenemos también clases para adultos mayores y para padres familia.

¿Qué es Freedom?

Freedom es una fundación que va contra la trata y el abuso sexual infantil, es una terrible realidad, que por desgracia, México ocupa el deshonroso primer lugar en exportación de niños para explotación en Estados Unidos. Es un tema mucho más cercano de lo que creemos, pero es tan grave que no nos atrevemos a mirarlo de frente. Freedom es una fundación que busca combatir la terrible realidad que millones de niños sufren.

“El Ballet Teletón es un proyecto de inclusión, por lo que tenemos niños con y sin discapacidad, la mayoría de escasos recursos”.

DESCUBRE EL ARTÍCULO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA CARAS MARZO