Internan al empresario Ricardo Salinas Pliego para ser operado de la nariz

Mediante las redes sociales, Ricardo Salinas Pliego compartió una foto desde el hospital y aclaró cuál es su estado de salud.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego compartió en redes sociales que presentó un problema de salud por el que tuvo que ser internado en el Hospital Ángeles Interlomas, donde atendieron la molestia que presentó en el tabique de la nariz, que no le permitía respirar correctamente.

Por otro lado, con su característico sentido del humor, aprovechó para hacer una “broma”, a quienes llama sus “haters”.

“No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala…”, expresó.

Posteriormente, en un video explicó su situación y dijo que llevaba tiempo con esa molestia en la nariz, por lo que finalmente decidió arreglarlo. También comentó que lo atendieron muy bien y dio a conocer la “buena” y “mala” que había mencionado anteriormente. “La buena pa’ todos mis fans es que estoy muy bien; la mala para todos mis haters es que estoy muy bien, les voy a dar más lata que antes”.

“Vengo con renovadas energías”, agregó.

