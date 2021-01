La noticia del legendario reencuentro de las cuatro amigas de Sex and The City se vió opacado por la ausencia de una de sus neoyorquinas: Samantha Jones, quien no aparecerá en los nuevos episodios. Desde hace tiempo se conocía el distanciamiento de Kim Cattrall, la actriz que la interpreta, con Sarah Jessica Parker y su enemistad culminó en una dura pelea.

Aunque los seguidores de la icónica serie, que cumplió veinte años de su estreno recientemente, se encuentran muy emocionados, no pudieron dejar pasar el trago amargo de este cambio en el elenco original.

La nueva entrega será transmitida por HBO Max bajo el nombre And Just Like That…, con la fashionista y periodista Carrie Bradshaw al frente de las aventuras en La Gran Manzana. Será una sola temporada, siguiendo a las fashionistas en su vida después de los 50 y su evolución a nivel personal.

La enemistad entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Kim Cattrall ha mantenido su silencio alrededor del anuncio sobre el reencuentro, lo que muchos han interpretado como una continuación de su enemistad con Sarah Jessica Parker. Desde hace varios años, ha hecho comentarios dejando entrever su falta de interés por un posible reencuentro, además de hablar públicamente de su mala relación con la actriz.

Algunos han culpado la relación entre ellas por la ausencia de Samantha Jones en la serie. Las actrices incluso protagonizaron una fuerte pelea en redes sociales hace algún tiempo, donde Kim Cattrall acusó a Sarah Jessica Parker de lucrar con la trágica muerte de su hermano.

Cuando Sarah Jessica Parker le escribió a Kim Cattrall para expresar sus condolencias, la respuesta fue diferente a la que esperaba, pues la actriz pidió públicamente que no la buscara en ninguna forma y que no intentara aprovecharse de su dolor para ‘limpiar’ su imagen.

“No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy ‘¿Cuándo te dejará en paz @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’ Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora,” escribió entonces Kim Cattrall.

“Tú no eres mi familia”, continuó. “No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu papel de ‘buena chica’”.

Aún no es oficial que Kim Cattrall no vaya a participar en la serie, pero dadas las circunstancias, podemos asumir que Samantha Jones no volverá a la pantalla en ningún momento cercano.