EnExclusiva Michelle Salas forja un camino propio en el mundo de la moda

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas posa en exclusiva para CARAS México desde Madrid, lugar en el que reside actualmente y desde donde nos abre su corazón.

Michelle Salas ha estado en el spot desde que nació. En medio de la polémica por todo lo que se dice de su vida personal, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas hace caso omiso a comentarios que recibe en sus redes y se concentra en su carrera, amigos y viajes.

Desde Madrid, la influencer nos abre su corazón y nos platica detalles de su vida y sus planes a futuro, en el que se ve con hijos y reuniendo a cinco generaciones: “Si me apuro volveríamos a ser cinco generaciones vivas”.

La sangre que corre por sus venas

Michelle Salas sabe que sus padres la ponen inevitablemente en el spotlight, pero eso no la ha hecho que brille con luz propia.

“Es inevitable negar la cruz de tu parroquia. No vivo en la lucha por quitarme ese nombre. Al final es mi familia, mi sangre y estoy orgullosa de venir de donde vengo. Con el paso de los años creo que he logrado forjar un camino propio y construir con trabajo y determinación un lugar por mí misma. No separando mi nombre de mi familia, sino al contrario”, nos confesó.

Por ello, enfoca su energía únicamente en lo bueno. A pesar de las críticas, los comentarios y vivir en el spotlight desde que nació, nunca ha querido tirar la toalla.

“La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conocen ni la realidad ni la vida de esa persona. Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme”.

