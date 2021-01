La evolución de estilo y carrera en Olivia Wilde. Por esto Harry cayó a sus pies

Conoce todo lo que necesitas saber de la mujer que conquistó el corazón de Harry Styles, y las razones por las que amamos el estilo de Olivia Wilde.

La actriz y directora estadounidense acaparó la atención estos días por dos motivos: el primero, su nuevo novio el cantante británico Harry Styles, y el segundo, el increíble vestido floreado que uso mientras iban tomados de la mano a la boda de su agente. Son la nueva pareja ‘cool’ de Hollywood, ambos con un impecable sentido del vestir, y te contamos un poco más sobre ella mientras recorremos nuestros looks favoritos que ha vestido en su carrera.

Sabe cómo lucir un escote clásico

Olivia Wilde es uno de los rostros más conocidos del entretenimiento; sus facciones marcadas y ojos claros la han convertido en un ícono de la belleza. La hemos visto en la famosa serie House, y en películas como Tron: Legacy oThe Incredible Burt Wonderstone. Además dirigió Booksmart, producción que le ganó un Independent Spirit Award, y el cortometraje Wake Up. Y sí, su nombre artístico está inspirado en el autor Oscar Wilde, por su propia herencia irlandesa. Su nombre real es Olivia Jane Cockburn.

Es una mujer de traje

La actriz, directora, entretener y madre subió a la fama cuando se unió al reparto de la serie médica House como Remy “Thirteen” Hadley, el primer personaje LGBT de la serie. Desde entonces, la hemos visto en una variedad de personajes diversos a lo largo de su carrera en la industria.

Su lado rockero

Ademá, Olivia Wilde es una fuerte defensora para distintas causas, como Planned Parenthood, Time’s Up y Ryot, para la que es activista. También es parte de la Mesa de Directores para Artists for Peace and Justice y ha realizado campañas para concientizar sobre el Síndrome de Down. Es una de las figuras feministas más importantes de Hollywood, participando en las marchas que se han realizado en Washington D.C. y Los Ángeles.

De alfombra roja

Estuvo casada por 8 años con el italiano Tao Ruspoli hasta su separación en 2011. Posteriormente se comprometió con el guionista y comediante Jason Sudeikis en 2013, aunque nunca se casaron. Comparten dos hijos, Otis y Daisy. La pareja anunció su separación a finales del 2020. Los rumores sobre un posible romance con Harry Styles iniciaron hace unos días, hasta confirmarse su relación con él en la boda de su agente.

No le teme a las lentejuelas

¿Cuál fue tu look favorito de Olivia Wilde?