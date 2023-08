Después de los rumores que aseguraban que la reconocida conductora se estaba divorciando de su esposa, la modelo Yaya Kosikova, por la supuesta intromisión de Yolanda Andrade en su matrimonio, todo se aclaró.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tienen una amplia trayectoria como conductoras, han trabajado juntas mucho tiempo, fueron pareja por 9 años y ahora mantienen una tranquila y amistosa relación, por lo cual los rumores siempre aparecen y ellas incluso, ya lo manejan con mucha naturalidad.

La reciente cercanía entre ambas se dio por las fuertes complicaciones de salud a las que se ha tenido que enfrentar Yolanda, también conductora de ‘Montse & Joe’, pues llegó incluso a despedirse de sus seres queridos al verse tan indispuesta por una aneurisma, y fue Montserrat justamente quien de manera incondicional estuvo para ella en un momento tan difícil.

Todo esto hizo que se derivaran los rumores, sumándolo a declaraciones de personas cercanas que aseguraban que Yaya Kosikova estaba molesta y muy en desacuerdo con el vínculo de su esposa con su expareja, lo cual hace pensar que, evidentemente crearía discordia entre las esposas.

Pero fueron las mismas Montserrat y Yolanda quienes aclararon el asunto con un divertido video tras bambalinas que se ha hecho viral, donde incluso se burlan de la situación diciendo: “¿Cómo ves el chisme de que me estoy divorciando por cuidarte? La gente ya no sabe qué inventar”, a lo que Yolanda complementó: “Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Monserrat -si llegara a pasar-, y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo”.

instagram

Con estas declaraciones, y con la tranquilidad que Montserrat ha tomado el asunto, queda claro que su matrimonio con Yaya nunca se vería afectado por este tipo de situaciones, y menos ahora, que su amistad con Yolanda está tan sana y estable como siempre.