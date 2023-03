Estusha Grinberg y el homenaje a su padre que trascenderá planos

En nivel artístico, este se tratara de un concierto multimedia, donde en palabras de la artista, pasaran muchas cosas al mismo tiempo. “Este espectáculo está basado en un libro de mi padre de ciencia ficción, en total escribió 54 libros, todos siempre con su mensaje y conocimiento en la parte científica. Este libro en específico, trata de una pareja que vive en un lugar llamado Andrómeda que tiene acceso a todo el universo. Pero en un momento durante su viaje cruzan una frontera que no debieron haber traspasado”, explica Estusha.

La cantante menciona que en esta obra conectará el trabajo de su padre con el suyo, ya que el género en el que ella se desarrolla es entre sonidos y música de distintas culturas. Estusha ha grabado 10 discos a lo largo de su carrera, sin embargo, ella menciona que este quedó perfecto, debido a la historia que tienen los personajes dentro de la historia en la obra de su padre. “El show va a seguir el guión del libro, en donde cada escena va a tener imágenes, video y sonidos de cada país y de la cultura, un concierto multimedia.” comparte la cantante.

Además, el show tendrá un narrador, muy apegado a la historia de la artista y su familia . Arti Telch, hermano de Jacobo, será el responsable de llevar la voz y orden de esta historia.

Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otros temas.

Algunas personas podrían argumentar que la música y la ciencia son fuerzas opuestas, sin embargo, Estusha explica cómo estas dos importantes corrientes tienen mucho más en común de lo que creemos. “Para mi es algo natural, desde que yo estaba en la cuna, mis papas me ponían a Beethoven, Bach, Mozart, a todos los grandes. Yo siempre viví la conexión entre la música y mi padre de una forma muy presente”, agregó Estusha.

En cuanto a la manera en que ella organiza sus ideas e inspiraciones para crear su arte, la artista explica que simplemente tiene que visualizar el país sobre el que quiere hacer una pieza e investigar los instrumentos provenientes de dicho lugar, para después mezclar todos los elementos. “Yo me pongo a investigar los instrumentos que tengo que usar y las frecuencias de como puedo incorporarlo a lo que quiero hacer, ese es el primer acercamiento. El segundo es simplemente sentir, escuchar que partes de ciertas canciones quedan bien con otras y después combinar todo”.

Uno de los puntos clave en la investigación de Jacobo, era la consciencia y parapsicología, el cual es el estudio de fenómenos psíquicos (percepción extrasensorial, telepatía, precognición, clarividencia, psicoquinesis y psicometría). Su hija Estusha, afirma que la música es un medio poderoso que puede impulsar a hacer conexión con los fenómenos que esta investigación estudia. “La música, al igual que muchas cosas es el arte en su máxima expresión se convierte en arte cuando estás totalmente concentrado en eso. No importa si es incluso lavar los trastes, si los estás lavando con pasión, dedicación y te llena el corazón lavar los trastes, yo creo que eso es suficiente para volverlo arte. Con la música es lo mismo, si la persona que está creando la música está pensando en otra cosa, se va a notar la falta de transmisión a su público.” afirmó la artista.

En caso de no ser cantante, qué estarías haciendo en este momento?

Definitivamente viajando por el mundo, conociendo todo lo que me falta en una camioneta para poder ser nómada.

De todos los lugares que has conocido o que tal vez te falta por conocer, ¿cuál es al que sientes que perteneces?

Sudamerica, Argentina, Chile, Peru. Pero también adoro Europa, África y muchos lugares. Me facinaria poder partirme en varias Estushas para existir en distintos lugares al mismo tiempo. Por eso me gusta hacer música que tenga que ver con las culturas del mundo, conocer distintos sonidos, instrumentos, ambientes e historias. Es una forma muy accesible de sentir como si viajaras a diferentes partes del mundo. Por eso World Music, el género que yo hago, me encanta tanto.

Estusha fue una de las primeras exponentes en traer este género a México, el cual nació en Londres gracias a Peter Gabriel, quien también obtuvo fama por mezclar música de distintas culturas, juntándolo con rock progresivo.

También menciona, que su misión principal es hacer que el género de World Music se popularice en nuestro país. Ya que a pesar de haber varios expositores que se dedican al mismo género que ella, sigue siendo un género muy polarizado y no tan conocido, a diferencia de en otras partes del mundo.

Asimismo, la exponente menciona que en cada reencarnación de su presentación, Ari leerá un breve pero muy poderoso y nuevo mensaje que sorprenderá a la gente. “Respecto a mi carrera, el tocar el lugares como el lunario del auditorio es algo demasiado lindo e importante. Realmente yo siempre había querido hacer un espectáculo multimedia con este tipo de música, entonces me parece genial que finalmente se vaya a concretar, con además este homenaje que le hará a mi padre” compartió Estusha.

Finalmente la artista compartió su deseo respecto a lo que le gustaría que pasara con toda la humanidad: “ Yo desearía que todos encontráramos nuestra naturaleza y la herencia de poder estar presentes de todo lo que nos rodea, de estar en paz y completos con nosotros mismos.”