Fabiola Padilla nos abre las puertas a el bar más top de México: Bekeb

De vez en cuando el cuerpo va necesitando agarrar fuerzas para seguir con la rutina, pero cuando el día termina no hay un mejor acompañante que un buen drink para alivianar todo. Ya sean los old fashioned de toda la vida, o uno que otro que nos saca un poco de onda, pero el Bekeb tiene la solución ideal, y más.

Fue hace catorce años que Fabiola Padilla deja su pasión por las leyes y se muda a la Gran Manzana a perseguir un sueño. Después de años de trabajo y muchas catas, regresa a México para dar vida a Bekeb, en el rooftop del Hotel Casa Hoyos en San Miguel de Allende.

Con mixología artesanal y miles de sabores ancestrales que le hacen guiños hasta a los paladares más refinados, Fabiola ha logrado cautivar la atención de todo mundo con Bekeb. Su dominio sobre las técnicas clásicas y una pasión por lo desconocido, la han empujado a experimentar con sus cocteles de una manera nunca antes vista.

Cortesía

La base del Bekeb existe en la experimentación. Prueba y error. Muchos éxitos como el Milk Punch, que clarifica el cocktail con leche; o el Fat Wash, que incorpora mantequilla en las bebidas para crear una textura que enamora.

“Bekeb” es un palíndromo, que surge de bek, que significa semilla en tzotzil. Su mixología va hasta la raíz de los sabores para comprenderlos en su totalidad y para así emplearlos en esta “gastronomía líquida”.

Recientemente fue galardonado en la lista “50 Best: Discovery”, que es nada más y nada menos la lista que corona a todos esos spots que están in. También fue nominado en la categoría “Best International Hotel Bar” de América Latina en la edición 2022 de los Spirited Awards, organizados por The Tales of the Cocktail Foundation.

Cortesía

Fabiola Padilla ha recorrido un largo camino para llegar a donde está, y ahora más que nunca amamos ser parte de este camino que aún sigue. Si estás en San Miguel de Allende, este lugar es una parada obligatoria para consentir a ese antojito que nos da muy seguido por un drink muy diferente.