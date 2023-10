Fernando Cuautle Protagoniza la nueva película “Heroico”

Dirigida por David Zonana, Heroico es una historia entrañable en la que Fernando personifica al sargento Eugenio Sierra, un desfrontalizado militar a cargo de la tropa en entrenamiento.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer en cine a un antagonista. Usualmente los papeles que obtengo son de el bueno, tranquilo y amable. Este personaje es oscuro, complejo, no es el típico villano que funciona solo por ser malo o que solo grita por furia. El sargento sabe manipular y lo hace de cierta forma en la que crees que estás haciendo lo correcto” explica.

Fernando además comparte, que el grabar esta película fue un proceso inmersivo ya que la gran mayoría del elenco forma parte realmente del servicio militar. Por esta misma razón, menciona que el proceso de grabación fue muy fuerte en el sentido de realmente sentir que estaba pasando en vida real por este proceso.

Cortesía

“Eso le pone una energía particular a la película, la mayoría de mis compañeros eran ex cadetes reales. Entonces yo pude compartir y absorber información y experiencia de primera mano. Desde cómo eran las noches, los ejercicios, la jerarquía e incluso el lenguaje en clave para ciertas cosas”.

Desgraciadamente, lo que sucede en la película no está alejado de la realidad ya que como el actor afirma, los cadetes de primer año son sometidos a abuso psicológico y físico durante el proceso de entrenamiento. Sin embargo, por otro lado, Fernando comparte que, en manera de actuar, fue una experiencia muy grata.

“Con David, la ejecución de la película fue muy minuciosa. Las miradas, los gestos e incluso la manera en que yo tenía que poner la mano en el hombro, cuando me refería a algunos de los cadetes. En los detalles está el diablo, de eso se trataban esas pequeñas cosas, que para alguien que nunca ha estado en el servicio militar, tal vez no signifique mucho, pero alguien que sí estuvo, definitivamente los notará” explica.

El actor menciona que, a pesar de no conocerse previamente, muchos de los excadetes demostraron la gran hermandad y cercanía que tienen entre ellos. Esto debido a que una noche después de terminar la filmación, uno se quedó dormido en un cuarto sin escuchar cuando lo llamaban y otros miembros de grabación se preocuparon mucho por él, creyendo que algo le había pasado.

Para Fernando, la actuación es algo a lo que supo que se dedicaría desde muy temprana edad. “Mi mamá tiene una foto de una vez que hice un tipo de improvisación en una obra de la escuela. Recuerdo que yo tenía una máscara e hice un movimiento totalmente natural que se me ocurrió y eso causó que todo el teatro se riera y no me sentí incómodo ni mucho menos, al contrario. Ahora que pasan los años, me doy cuenta de que ese fue el momento en el que comenzó todo”.

Cuando entró a la preparatoria, Fernando se dio cuenta que había participado en teatro básicamente durante toda su vida gracias a la escuela, por lo tanto, decidió perseguir esa pasión.

“Yo trabajo con las emociones y las experiencias, creo que es importante no olvidar eso porque creo que nosotros los actores necesitamos estar conectados con nuestro núcleo y no saturarnos tampoco de trabajo. Básicamente que el trabajo no nos sobrepase”, explica.

Finalmente, el actor menciona que nunca debemos de olvidarnos de nosotros, nuestra identidad y nuestro valor.

“Creo que muchos actores a veces pierden el hilo sobre que no solo tienen un trabajo sino también una vida y no pueden poner la actuación enfrente de su salud o paz mental siempre. No se trata de pensar o creer en que si trabajas con alguien que admiras, o no dejas tiempo para nada más, entonces tendrás éxito o mayor valor. Yo empecé a mezclar el trabajo con mi vida personal hasta que me di cuenta que de pensar de esa forma, entonces el día que se acabe este trabajo, yo ya no tendría valor, y eso no es cierto. Claro que es importante trabajar y esforzarse, pero nunca dejar de lado la salud mental ni nuestro valor”.