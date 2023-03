Gina Castellanos nos platica acerca de su nuevo libro Menstruación Consciente

Después de 10 años de autoconocimiento e investigación, Gina decidió abarcar el nicho vació en México sobre la educación sobre la menstruación. Con el objetivo de compartir de una manera más amorosa lo que es el ciclo menstrual, Gina escribió Menstruación consciente.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuál fue tu primera fuente de inspiración?

G.C: He escrito desde siempre, solo que de una forma más privada, he tenído diarios desde chiquita. Cuando las redes sociales empezaron a ser un espació de expresión, escribía frases o pensamientos. Mi primera fuente de inspiración es mi corazón, dentro del arte que hago y creo, me gusta contar historias, independientemente de hacer guiones para pelis o series de tv, la parte del storytelling ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Siempre he tratado de contarme mi propia historia entenderme un poquito más.

¿Qué te inspira a la hora de hablar sobre estos temas?

G.C: Mi pasión absoluta radica en la educación para jóvenes latinas a través del entretenimiento, durante mi experiencia he sabido que no puedes aprender nada que no haya picado tu interés desde un punto de vista más lúdico y relajado donde puedas expresarte por medio de lo que estas aprendiendo. Creo fielmente que el entretenimiento es el puente perfecto para aprender cosas y conocerte, como un espejo de lo que te llama la atención. Siempre he sido curiosa por la naturaleza, las únicas cosas que he aprendido bien son cuando me he estado divirtiendo o me he sentido cómoda, cuando no siento que es mi obligación hacerlo.

La educación sexual en México está muy incipiente, estamos en un estado de infante, como si fuéramos unos bebecitos, no hay información suficiente que te explique que estas ciclada todo el tiempo. Me inspira hablar de esto porque siento que la información que está allá afuera está cien por ciento ligada al privilegio, que puedas hablar otro idioma para escuchar perspectivas de otras mujeres.

Platícanos de tu libro “Menstruación consciente

G.C: Es el resultado de casi 10 años de autoconocimiento, de buscar sanar por todos los medios. Tuve una cistitis crónica de los 20s a los 30 y dentro de los miles de cosas que intenté tratar de sanarme, me di cuenta que no tenía información suficiente alrededor del ciclo menstrual, que en realidad no sabía nada. No tenía idea de cómo eso impacta en mi nivel de energía, la forma en la que me relaciono de las demás y de lo que pienso acerca de mí. Este libro es una consecuencia de todas las vías que usé e intenté para sanarme, también es una carta de amor, un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 20 años. Hablo sobre temas muy primarios y cien por ciento ciclo menstrual como un estilo de vida.

¿Con qué objetivo lo escribiste?

Normalizar el tema de menstruación, normalizar el ciclo menstrual, usar el ciclo menstrual como una herramienta de autoconocimiento y de auto cuidado.

¿Cuando escribes ¿dirías que plasmas tu esencia? ¿cuál es tu esencia?

G.C: Si, escribo con la virtud e intención de compartir un mensaje que se siente cerca de mi corazón y mi energía. Busco compartir un tema que es complicado y confuso de navegar, con mucha franqueza y vulnerabilidad, para que lo puedan recibir desde otro punto de vista, mi intención con hablar y crear conciencia. Todas las decisiones que vas tomando están conectadas con tu ciclo menstrual, estes o no estes consciente. Mi esencia es traer justo al conciencia, conciencia corporal y diálogo interno.