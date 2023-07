Giselle Zarur: “Quiero que mi hija esté orgullosa de quien es su mamá”

¿Cómo iniciaste tu carrera?

Parte todo de que cuando estaba yo en la preparatoria, me enfoque mucho en esta pasión por los deportes, por el fútbol, me encantaba. Después ya empecé a ver todos los deportes, apasionándome y sintiendo lo que representa el deporte, el amor, la pasión, las historias que hay detrás de cada deportista.

En un inicio eran esas ganas de vincular mi amor por los deportes y que siempre quise estudiar comunicación, fue la mezcla perfecta. No siempre era estar frente a la cámara, pero si en la escuela yo era la conductora, me encantaba el micrófono, y busqué esa forma.

¿Cómo empezó tu interés en el automovilismo?

La parte del automovilismo se fue dando, la vida me puso en este camino, no fue lo que yo buscaba, yo quería ir detrás de la selección mexicana por todos lados, pero la vida me fue llevando, curiosamente termine siguiendo a un mexicano por todo el mundo.

Nunca fui ajena al automovilismo, me interesaba muchísimo. Empecé a cubrir cuando estaba Checo en GP2 y Esteban Gutierrez en GP3, me pidieron que los entrevistara y que diera sus resultados. De ahí no los solté, les hablaba cada fin de semana que competían, los entrevistaba, empecé a seguir su carreras de forma periodística. Primero Sauber anunció a Esteban como piloto de pruebas y después Checo como piloto titular. De ahí la historia se cuenta sola.

Instagram

¿Cómo te sientes siendo una de las pocas mujeres latinas involucradas en el mundo de la Fórmula 1?

Es un orgullo, y una gran responsabilidad. Es importante que cada vez somos más mujeres en todo el ámbito deportivo, cada vez son más ,mujeres que se están interesando en la F1, tiene este boom, muchas están volteando a ver el deporte.

No quiero ser de las pocas, quiero que sean muchas más mujeres en este ambiente, con oportunidades, no solamente en medios, sino también más mujeres latinas en los equipos, más pilotos. Quiero que las mujeres latinas se den cuenta que se pueden alcanzar estos sueños. Hace unos días platicaba sobre el season launch de Red Bull, del cual tuve la oportunidad de conducir, normalmente las personas que conducen son británicas y europeas, y tuve la oportunidad de romper esto, más allá de lo que significa estar ahí, que fue un sueño hecho realidad, fue el bajar del escenario, y leer todos los mensajes de latinas, que estaban inspiradas por verme ahí. Saber que como latinas tenemos oportunidades, se nos pueden abrir las puertas.

¿Cómo equilibras tu carrera profesional y tu rol de madre?

Ha sido un tema, todavía me cuesta, Sofía va creciendo y cada vez hay más interacción. Siempre he dicho que yo quiero que esté orgullosa de quien es su mamá, me parte el alma dejarla. Siento culpa de que la dejó, pero la dejo para trabajar, para cumplir mi sueño, y para demostrar que ella también un día va a seguir sus sueños, hacer lo que le guste. Tengo una gran familia que me apoya, mi esposo, mi mamá, mi suegro, tengo un circulo que me ha respaldado, en esta carrera.

Giselle Zarur y su hija Sofía Instagram

Fuera del paddock, ¿qué actividades te gustan para relajarte y desconectar del mundo de las carreras?

Correr, me desconecta de todo, hacer ejercicio, es mi terapia, me fascina hacerlo. Las tardes con mi hija, ir al parque, disfrutar el momento mamá y bebe. Dejó el teléfono, no me importa quien me escriba, esta hora es de mi hija 100%, estoy con ella a full. Con mi esposo tratamos de hacer cosas nosotros, es importante esa party de pareja, desconectar un poquito del trabajo y pasar tiempo en familia.

¿Qué consejo le darías a las mujeres jóvenes que sueñan con involucrarse en el mundo del automovilismo y la Fórmula 1?

El mundo en este momento te brinda muchas oportunidades, no necesitas haber crecido en Londres, para hacerte notar, con el internet puedes hacer magia. En LinkedIn, los equipos están buscando nuevos empleados, generando contenido. Tenemos la oportunidad de conectar mucho más, y mucho más fácil, el primer consejo es: Que nadie te diga que no puedes, que se preparen, él sabe más idiomas es importante pero tampoco es limitante. Que busquen esa oportunidad, hay que tocar mil puertas, te van a cerrar muchas pero hay que seguir insistiendo, que busquen esa oportunidad, y sobre todo ocupen el internet, hace todo más fácil.

Cortesía

¿Qué medidas crees que se deben tomar para fomentar la participación de más mujeres en este deporte?

Está el proyecto de F1 Academy, ojalá que pueda haber más oportunidades, hay muchas mujeres talentosas que se han quedado en el camino, por falta de apoyo, por distintas cuestiones. Tatiana Calderón es de las más recientes que estuvo muy involucrada. Yo quiero creer que la F1 Academy va a abrir la puerta a nuevas generaciones . Que Susie Wolff esté al mando ayuda muchísimo, ella vivió en carne propia todo lo que significa y todo lo que le costó llegar a una práctica libre con Williams. Espero que este tipo de programas sigan incentivando a que más mujeres se unan, que se inspiren para correr, y sobre todo que sea un buen semillero. Lo ideal sería una mujer en la F1, pero en el caso de que se cree una F1 femenil que sirva esto como este referente que se puede competir, que se tenga una categoría que dure varios años donde las mujeres muestren su competitividad.

Yo creo que la mujer puede competir a la par del hombre porque tiene el auto, si bien el tema de la masa muscular, es 30% mayor del hombre, la mujer tiene que trabajar muchísimo más, pero una buena preparación las puede dejar en las mismas condiciones para competir. El auto es el arma con el que vas a salir a competir, ojalá que esta F1 academy o la categoría que sea, salga una mujer que tenga la oportunidad, no solo una practica libre, si no que sea fin de semana a fin de semana, en una práctica no se les permite probar su talento, casi les dicen, regresa el auto intacto, no lo choques, no lo fuerces y maneja a 60 km/h. Teniendo un asiento fijo pueden experimentar más y llegar a sus metas.